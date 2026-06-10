Об этом сообщила ведущая 24 Канала София Назаренко, которая присутствовала на брифинге. Она добавила, что в МИД ожидают в ближайшее время конкретных результатов по Patriot и ракет к другим системам ПВО, в которых нуждается Украина для защиты неба.

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Украина нашла дополнительные системы ПВО

Представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга заявил, что необходимые средства для усиления ПВО Украины уже найдены, есть договоренности на дипломатическом уровне. В частности они были достигнуты в рамках саммита Украина – NB8, который на днях проходил в Эстонии.

"Однако сейчас есть другая проблема – ищут пути финансирования. Кроме того, в ведомстве большие надежды на саммит НАТО, который состоится меньше чем через месяц в Анкаре (Турция). Представитель МИД Украины заявил, что там будет прекрасная возможность объявить о замечательных, как на это рассчитывают, результаты по усилению украинской ПВО", – озвучила Назаренко.

Детали об озвученном на брифинге МИД: смотрите в видео

В министерстве отметили, что этот вопрос является одним из ключевых для президента Украины и украинских дипломатов. Там заверили, что на эту тему общаются на всех переговорах со всеми партнерами.

Каждый разговор с союзниками начинается, во-первых, о решениях, которые достигнуты президентом, во-вторых, о нахождении необходимых ресурсов. Могу приподнять занавес и сказать, что во время нынешних визитов Зеленского в Лондон и Таллинн в ходе переговоров с партнерами тоже были достигнуты новые решения по ПВО. Сейчас для дипломатии приоритет – воплотить их как можно скорее,

– заявил Тихий.

Украине, как отметил спикер МИД, удалось найти несколько дополнительных средств для защиты воздушного пространства: как систем ПВО, так и ракет-перехватчиков к ним. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с рядом стран.

Кроме того, в министерстве говорили и о том, что у союзников Украины сейчас есть ракеты, срок годности которых скоро завершится. Киев пытается выкупить это оружие и воспользоваться им, ведь если оно не будет вовремя применено – партнеры его должны будут потом передать на заводы-производители для утилизации.

Болгария хочет остановить помощь Украине: реакция МИД

Во время брифинга СМИ подняли вопрос относительно заявлений болгарского правительства о том, что Болгария будет отменять военную помощь для Украины. В МИД на это отреагировали сообщением, что последние годы наше государство бесплатно от Болгарии помощь не получает.

В ведомстве отметили, что покупка украинской стороной оружия у этой страны является выгодным в том числе и для нее, поэтому там надеются, что в ближайшее время будет найдено компромиссное решение относительно дальнейшего сотрудничества.

Продолжается украинско-болгарское оборонное сотрудничество на коммерческой основе. Оно является взаимовыгодным. Мы рассчитываем, что оно продолжится, потому что приносит выгоду как Украине, которая получает необходимые средства, так и болгарским компаниям, которые могут масштабировать производство. Это сотрудничество позволяет нам быстрее достичь мира,

– озвучил Тихий.

Военная помощь: Украина может получить еще 70 миллиардов евро

Напомним, ранее сообщалось, что члены НАТО обсуждают возможность предусмотреть для Украины очередной пакет военной помощи на сумму 70 миллиардов евро. Его инициирует Германия. О таком решении могут объявить во время саммита в Турции, который должен состояться в начале июля.

Из этой суммы ориентировочно 30 миллиардов евро хотят обеспечить за счет ранее согласованного для Украины кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро, а также еще 40 поступят в рамках двусторонних обязательств отдельных стран НАТО.