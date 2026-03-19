Спутниковые снимки позволяют примерно оценить, насколько серьезными были повреждения. Об этом пишет Texty.org.ua.

Смотрите также "Мы готовы поддержать Украину": Орбан выдвинул условие

Действительно ли нефтепровод "Дружба" серьезно поврежден?

По данным сервиса NASA, который отслеживает пожары, с начала 2025 года у нефтепровода вблизи "Дружбы" зафиксировали только один пожар – сразу после атаки 27 января 2026 года.

Пожар на объекте нефтепровода вблизи Бродов 27 – 29 января 2026 года / Фото Texty.org.ua

Сообщается, что дрон попал в самый большой резервуар с примерно 25 тысячами кубометров нефти, поэтому пожар был таким масштабным.

Также анализ спутниковых данных показывает значительные изменения на объекте по состоянию на этот день, что свидетельствует о серьезных повреждениях. Для сравнения, в январе 2025 года подобных изменений почти не было.

Учитывая отсутствие других крупных пожаров в течение года, вероятно, основные разрушения произошли именно во время атаки 27 января 2026 года.

Оценка масштаба разрушений на основе Sentinel-1 по состоянию на 28 января 2026 года / Фото Texty.org.ua

Оценка масштаба разрушений на основе Sentinel-1 по состоянию на январь 2025 года / Фото Texty.org.ua

В то же время определенные изменения на объекте фиксировали и раньше, в течение 2025 года, но без пожаров – их причину установить сложно. Важно, что спутники показывают не сами разрушения, а любые существенные изменения – это могут быть как повреждения, так и, например, новые защитные сооружения.

Справка: Sentinel-1 – это радарный спутник, который работает и ночью, и сквозь облака. Он фиксирует очень точные изменения на поверхности, сравнивая два снимка одного места. Так можно заметить даже небольшие смещения или деформации. Если между снимками есть резкое изменение – это означает, что там что-то произошло, чаще всего это связано с разрушениями.

Конфликт Украины, Венгрии и Словакии из-за "Дружбы": последние новости