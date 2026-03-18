Об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
Когда могут восстановить нефтепровод "Дружба"?
Словацкий дипломат отметил, что Украина якобы уже несколько раз говорила о сроках ремонта нефтепровода "Дружба". Поэтому он считает, что необходимо отправить на место происшествия соответствующих специалистов, которые могли бы проверить реальную ситуацию и помочь с проведением восстановительных работ.
Однако подобные сроки уже неоднократно озвучивались ранее. Поэтому мы считаем необходимым проверить ситуацию непосредственно на месте с участием экспертов, которые также могли бы помочь в проведении необходимых ремонтных работ на нефтепроводе,
– отметил Бланар.
В то же время в МИД Словакии добавили, что такое предложение Словакии и Венгрии поддержали и министры иностранных дел ЕС. Они считают, что "подход Украины является неприемлемым, поскольку он подпитывает спекуляции, не соответствующие словацким интересам".
Последние новости о нефтепроводе "Дружба"
Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что сейчас Украина сотрудничает с партнерами по состоянию нефтепровода и обсуждает вероятные сроки ремонта. В то же время министерство не имеет точных дат поездки на нефтепровод "Дружба".
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после согласования Венгрией кредита для Украины, европейские специалисты готовы начать восстановительные работы на нефтепроводе "Дружба". Впрочем премьер Венгрии отметил, что не изменит этого решения по Украине.
Ранее, 16 марта, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с обвинениями в сторону Украины, мол, Киев отказался от трехсторонних консультаций по вопросам энергетики. В то же время Тихий отметил, что подобных консультаций с министрами Словакии и Венгрии и не планировалось. Фактически, говорит, Будапешт просто пытается навязать свою позицию.