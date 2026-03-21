Про це пише журнал The Economist. Утім, поточний період у відносинах між Києвом та блоком ще не є остаточним провалом.
Чому відносини України та ЄС погіршилися?
The Economist порівняв Україну та Європейський Союз з подружжям, зазначивши, що навіть у найщасливіших шлюбах стаються сварки, і, згідно з оприлюдненою інформацією, те ж саме стосується геополітичних союзів.
Коли партнери беруться за важливу справу, чи то виховання дітей, чи, можливо, протидії неоімперським планам російського деспота, певне тертя цілком очікуване,
– ідеться у публікації.
Зазначається, що питання поставок російської нафти до Європи постійно спричиняє суперечки. Зокрема, нещодавній епізод з пошкодженим нафтопроводом "Дружба" вилився навіть у взаємні звинувачення у шантажі.
Водночас європейські партнери не задоволені наполегливою вимогою Києва прийняти її до складу ЄС якомога швидше. Ба більше, ситуацію у взаєминах між Україною та блоком загострює президент США Дональд Трамп.
Наприклад, у січні Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі звинуватив Європу в геополітичній слабкості замість того, щоб стати на її бік під час загострення навколо Гренландії.
Попри вищезгадані негаразди, говорити про "розлучення" України з Європейським Союзом наразі зарано, оскільки, за даними видання, все виглядає так, що партнери все ж просто не можуть обійтися один без одного.
"Радше навпаки, пара може вийти з цього бурхливого періоду сильнішою. У геополітиці, як і в шлюбі, найгучніші суперечки часто виникають між партнерами, які розуміють, що просто не можуть піти", – наголошують у статті.
Яка ситуація з нафтопроводом?
Угорщина і Словаччина звинувачують Україну у саботуванні поставок російської нафти через "Дружбу". Водночас Київ пояснює, що нафтопровід був серйозно пошкоджений внаслідок чергової ворожої атаки.
Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Угорщина політизує питання ремонту нафтопроводу "Дружба". А її влада досі не висловила засудження стосовно пошкодження трубопроводу через удар Росії.
Ба більше, українська сторона повідомила, що вже розповіла заступнику посла ЄС в Україні про наслідки російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба", а також презентувала план відновлення.