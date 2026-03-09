Как происходило задержание инкассаторов государственного Ощадбанка рассказали в МИД Украины.

Что рассказали в МИД о задержании украинских инкассаторов?

После возвращения украинцев на родину стали известны детали их содержания. По информации Министерство иностранных дел Украины, задержанных, которые имели статус свидетелей, 28 часов держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами. Несмотря на то, что инкассаторы не были вооружены, их задержание проводило антитеррористическое подразделение с привлечением бронетранспортера и тяжелого вооружения. У инкассаторов изъяли личные вещи и мобильные телефоны, не позволив сообщить родным или дипломатическим учреждениям о местонахождении.

Отдельно сообщается о проблемах со здоровьем одного из задержанных, который имеет инвалидность и страдает сахарным диабетом. Медицинскую помощь ему оказали только после потери сознания, а введенный препарат вызвал резкое ухудшение состояния, после чего его госпитализировали.

Украинская сторона также заявляет, что задержанным не разрешили пользоваться помощью адвоката и не обеспечили возможности общаться на родном языке. Несмотря на официальные запросы, венгерские власти не допустили к гражданам Украины консула.

6 марта венгерская сторона приняла решение о депортации украинцев и запрете въезда в Шенгенскую зону на три года. В Министерство иностранных дел Украины считают такие действия неприемлемыми и заявляют о нарушении положений Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях.

Украина также требует вернуть изъятые автомобили государственного банка и ценности, которые перевозились. В МИД заявили, что будут добиваться привлечения виновных к ответственности и оставляют за собой право на дальнейшие шаги реагирования.

Что известно о задержании инкассаторов Ощадбанка в Венгрии?