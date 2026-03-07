Об этом рассказал венгерский адвокат Лорант Горват, который представляет интересы украинцев, в интервью изданию Kyiv Post

Что раскрыл адвокат украинских инкассаторов, который задержали в Будапеште?

Лорант Горват отметил, что семерых украинских сотрудников Ощадбанка, задержанных в Венгрии, официально не обвиняли в преступлении и допрашивали лишь как свидетелей в расследовании отмывания денег.

По словам адвоката, дело по подозрению в отмывании денег направлено против "неизвестного преступника" в недавно возбужденном уголовном деле.

Горват подтвердил, что венгерские правоохранители применили "принудительные меры" при задержании украинских инкассаторов 5 марта, но отметил, что трудно установить точные обстоятельства операции.

Венгерская сторона перехватила 2 бронированных автомобиля, перевозивших крупные суммы наличности и золота между австрийским Raiffeisen Bank International и украинским государственным Ощадбанком. Сообщается, что груз содержал 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Все это осталось изъятым как вероятные доказательства по уголовному делу.

Адвокат инкассаторов заметил, что Будапешт не предоставил ни одного детального официального объяснения относительно того, почему не был предоставлен доступ задержанным украинцам к юридической помощи или дипломатическим представителям.

Ни консульская служба, ни законные представители не имели прямого доступа к гражданам Украины, которых венгерские власти поместили в здание иммиграционного заключения,

– отметил Горват.

Он также пояснил, что, согласно имеющейся у него информации, венгерские власти официально сообщили о задержании консульскую службу Украины в соответствии с действующими венгерскими процессуальными правилами.

"Посол Украины и представители консульской службы появились на место происшествия; однако следственный орган сообщил им, что допрос лиц будет проведен в здании Антитеррористического центра, куда не было допущено ни законных представителей, ни консульских должностных лиц", – рассказал адвокат.

Также ему неизвестно, было ли обеспечено надлежащее юридическое представительство или перевод во время допроса. В конце концов, следственный орган заявил, что лица были допрошены в качестве свидетелей и что никакого подозрения не было сообщено.

Какие международно-правовые последствия может иметь это задержание?

Лорант Горват требует проверить, не нарушила ли венгерская полиция международные правила и права человека при задержании украинцев.

В частности, это право на доступ к юридическому советнику и процессуальные гарантии, которые должны быть обеспечены во время задержания и производства о випровадження иностранных граждан.

Также есть вопрос о том, были ли полностью соблюдены процессуальные гарантии в подобных ситуациях, могут быть применены международно-правовые стандарты, закреплены в Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях,

– отметил юрист.

Сейчас адвокат ожидает получения всех материалов дела для детального ознакомления.

Что известно о задержании украинских инкассаторов в Будапеште?