Про це розповів угорський адвокат Лорант Горват, який представляє інтереси українців, в інтерв'ю виданню Kyiv Post

Що розкрив адвокат українських інкасаторів, який затримали в Будапешті?

Лорант Горват зазначив, що сімох українських співробітників Ощадбанку, затриманих в Угорщині, офіційно не звинувачували у злочині та допитували лише як свідків у розслідуванні відмивання грошей.

За словами адвоката, справа щодо підозри у відмиванні грошей спрямована проти "невідомого злочинця" у нещодавно порушеній кримінальній справі.

Горват підтвердив, що угорські правоохоронці застосували "примусові заходи" під час затримання українських інкасаторів 5 березня, але зазначив, що важко встановити точні обставини операції.

Угорська сторона перехопила 2 броньовані автомобілі, що перевозили великі суми готівки та золота між австрійським Raiffeisen Bank International та українським державним Ощадбанком. Повідомляється, що вантаж містив 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

Все це залишилося вилученим як імовірні докази у кримінальній справі.

Адвокат інкасаторів зауважив, що Будапешт не надав жодного детального офіційного пояснення щодо того, чому не був наданий доступ затриманим українцям до юридичної допомоги чи дипломатичних представників.

Ні консульська служба, ні законні представники не мали прямого доступу до громадян України, яких угорська влада помістила до будівлі імміграційного ув'язнення,

– зазначив Горват.

Він також пояснив, що, згідно з наявною у нього інформацією, угорська влада офіційно повідомила про затримання консульську службу України відповідно до чинних угорських процесуальних правил.

"Посол України та представники консульської служби з'явилися на місце події; проте слідчий орган повідомив їх, що допит осіб буде проведено в будівлі Антитерористичного центру, куди не було допущено ні законних представників, ні консульських посадовців", – розповів адвокат.

Також йому невідомо, чи було забезпечено належне юридичне представництво або переклад під час допиту. Зрештою, слідчий орган заявив, що осіб було допитано як свідків і що жодної підозри не було повідомлено.

Які міжнародно-правові наслідки може це затримання мати?

Лорант Горват вимагає перевірити, чи не порушила угорська поліція міжнародні правила та права людини під час затримання українців.

Зокрема, це право на доступ до юридичного радника та процесуальні гарантії, які мають бути забезпечені під час затримання та провадження про випровадження іноземних громадян.

Також є питання щодо того, чи були повністю дотримані процесуальні гарантії в подібних ситуаціях, можуть бути застосовані міжнародно-правові стандарти, закріплені в Європейській конвенції з прав людини та Віденській конвенції про консульські зносини,

– зауважив юрист.

Наразі адвокат очікує на отримання всіх матеріалів справи для детального ознайомлення.

