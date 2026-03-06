На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, підкресливши, що в ситуації із затриманням Угорщиною українських інкасаторів важливою буде реакція ЄС, адже Угорщина – його член, частина військово-політичного союзу.
Затримання інкасаторів в Угорщині: як слід відповісти на це?
Ситуація довкола затримання українських інкасаторів в Угорщині, на думку Андрющенка, дивна і неоднозначна. З його слів, словесна перепалка між угорським прем'єром Орбаном і українським президентом Зеленським навряд чи могла бути пов'язана з цією подією, однак логіка в цьому простежується.
Після того як Орбан погрожував Україні, що він змусить нас запустити "Дружбу", ми були праві по сенсу, але абсолютно не праві за формою. Ми дали Орбану в руки карти, які він намагається розіграти,
– озвучив Андрющенко.
Керівник Центру вивчення окупації припускає, що угорська сторона може вдатися до сумнівних заяв, що нібито гроші, які перевозили інкасатори, передбачались для перевороту в Угорщині, фінансування опозиції (в країні мають відбутися у квітні вибори).
Те, що на подію відреагували заявою представники Ощадбанку і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга – це логічно, але, як зазначив Андрющенко, варто було б військово-політичному керівництву нашої держави піти до кінця.
"Я б розвернув ситуацію так, аби взяти з неї максимум. Я б закрив кордони, оголосив надзвичайний стан в районі Закарпатської області, звернувся б до української та угорської націй з промовою, як Орбан намагається нас посварити. Також звернувся б за офіційними роз'ясненнями до Угорщини й Євросоюзу, країн НАТО. Це прямий акт агресії проти України", – підкреслив Андрющенко.
Як зауважив керівник Центру вивчення окупації, мовиться про державний банк України, державні гроші. Він наголосив, що прецедентів таких не було, тому перші особи країни, за його переконанням, мали б офіційно виступити з цього приводу. На його думку, ЄС міг би запровадити санкції у вигляді позбавлення Угорщини права на голосування, оскільки Орбан підриває європейські цінності.
Ми мали б побачити сильну реакцію, за такі міжнародні прецеденти відповідає Кая Каллас, вона доволі радикальна. Але я переконаний, що Євросоюз тягнутиме до останнього, намагаючись вирішити це політично, тихо, без скандалу. Це точно не в наших інтересах,
– підсумував Андрющенко.
Де зараз затримані інкасатори та що кажуть в МЗС?
- Міністр закордонних справ України повідомив, що Угорщина після затримання інкасаторів Ощадбанку позбавила їх зв'язку й утримувала в невідомому місці. Ввечері Сибіга повідомив, що п'ятьох із семи інкасаторів Ощадбанку угорська сторона везе до кордону України з ціллю депортації.
- Згодом в Ощадбанку заявили, що Угорщина повернула в Україну всіх 7 співробітників служби інкасації. Нині вони перебувають у безпеці, але переживають важкий емоційний стан. В одного з працівників банку на тлі пережитого стресу загострилось хронічне захворювання. Йому надається медична допомога.
Очільник МЗС України Сибіга висловився про те, що заяви угорських політиків після затримання країною українських інкасаторів вказують на те, що це було частиною шантажу та виборчої кампанії Угорщини. Він наголосив, що наша держава залишає за собою право запровадити санкції та інші обмежувальні заходи щодо цієї європейської держави.