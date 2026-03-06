Об этом в интервью 24 Каналу отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, подчеркнув, что в ситуации с задержанием Венгрией украинских инкассаторов важной будет реакция ЕС, ведь Венгрия – его член, часть военно-политического союза.

Смотрите также Орбан посетил антитеррористический центр, перед тем, как тот похитил инкассаторов из Украины, – СМИ

Задержание инкассаторов в Венгрии: как следует ответить на это?

Ситуация вокруг задержания украинских инкассаторов в Венгрии, по мнению Андрющенко, странная и неоднозначная. По его словам, словесная перепалка между венгерским премьером Орбаном и украинским президентом Зеленским вряд ли могла быть связана с этим событием, однако логика в этом прослеживается.

После того как Орбан угрожал Украине, что он заставит нас запустить "Дружбу", мы были правы по смыслу, но совершенно не правы по форме. Мы дали Орбану в руки карты, которые он пытается разыграть,

– озвучил Андрющенко.

Руководитель Центра изучения оккупации предполагает, что венгерская сторона может прибегнуть к сомнительным заявлениям, что якобы деньги, которые перевозили инкассаторы, предусматривались для переворота в Венгрии, финансирования оппозиции (в стране должны состояться в апреле выборы).

То, что на событие отреагировали заявлением представители Ощадбанка и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига – это логично, но, как отметил Андрющенко, стоило бы военно-политическому руководству нашего государства пойти до конца.

"Я бы развернул ситуацию так, чтобы взять из нее максимум. Я бы закрыл границы, объявил чрезвычайное положение в районе Закарпатской области, обратился бы к украинской и венгерской нациям с речью, как Орбан пытается нас поссорить. Также обратился бы за официальными разъяснениями в Венгрию и Евросоюз, стран НАТО. Это прямой акт агрессии против Украины", – подчеркнул Андрющенко.

Как отметил руководитель Центра изучения оккупации, говорится о государственном банке Украины, государственные деньги. Он отметил, что прецедентов таких не было, поэтому первые лица страны, по его убеждению, должны были бы официально выступить по этому поводу. По его мнению, ЕС мог бы ввести санкции в виде лишения Венгрии права на голосование, поскольку Орбан подрывает европейские ценности.

Мы должны были бы увидеть сильную реакцию, за такие международные прецеденты отвечает Кая Каллас, она довольно радикальная. Но я убежден, что Евросоюз будет тянуть до последнего, пытаясь решить это политически, тихо, без скандала. Это точно не в наших интересах,

– подытожил Андрющенко.

Где сейчас задержанные инкассаторы и что говорят в МИД?