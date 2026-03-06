Семеро граждан Украины задержали с наличными и золотом, которое они перевозили. Фото появилось на фейсбук-странице правительства Венгрии.
Что показало правительство Венгрии?
Правительство Венгрии обнародовало фотографии денег и золотых слитков, которые были конфискованы у работников государственного Ощадбанка, задержанных накануне на венгерской территории.
В своем сообщении, они отметили, что в четверг, 5 марта, венгерские правоохранители задержали семь граждан Украины, среди которых, по их данным, был бывший генерал спецслужб. По информации властей Венгрии, они перевозили 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
Фото наличности и золота государственного Ощадбанка / Правительство Венгрии
Утверждается, что средства транспортировались из Австрии в Украину через территорию Венгрии двумя бронированными инкассаторскими автомобилями. В венгерской Национальной налоговой и таможенной службе (NAV) заявили, что начали расследование по подозрению в отмывании денег.
Напомним, что Венгрия заявила о том, что задержанных инкассаторов депортировали, однако украинская сторона отмечает, что, что никаких контактов с гражданами Украины, которых удерживают – нет.
Задержание инкассаторов в Венгрии: последние новости
В ночь на 6 марта Министерство иностранных дел Украины заявило, что на территории Венгрии были захвачены инкассаторские автомобили государственного Ощадбанка, которые перевозили валюту и другие ценности из Австрии. В машинах находились семеро граждан Украины.
Национальная полиция Украины начала уголовные производства из-за похищения граждан Украины и служебного авто в Венгрии. Полиция обратилась в Европол и венгерские службы для координации действий и установления обстоятельств инцидента.
Отметим, что политолог Владимир Фесенко отметил для 24 Канала, что это провокация премьера Орбана для усиления предвыборной кампании. Таким образом Украину хотят обвинить во вмешательстве в выборы.