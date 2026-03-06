Как отметил 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, таким задержанием Виктор Орбан сознательно поднимает ставки. Он готов на любые провокации, чтобы получить выгоду для своей предвыборной кампании.

К теме Держим на контроле: команда НБУ едет в Будапешт, чтобы выяснить обстоятельства захвата инкассаторов

Для чего Орбану такие провокации?

Венгерский премьер хочет перевести противостояние с Украиной из информационно-политической плоскости в межгосударственный конфликт. То, что произошло, – очевидно является провокацией.

Объяснения, которые сейчас появились, только подтверждают, что Венгрия хочет перевести все в плоскость выборов, обвинить Украину в том, что мы якобы финансируем венгерскую оппозицию,

– сказал политолог.

Власти надо как-то компенсировать то, что Орбан и его партия отстают и могут проиграть выборы. А главная "фишка" их кампании – образ врага в виде Украины, информационная и политическая война с Киевом.

"Орбану нужны фейковые "доказательства", материальное подтверждение того, что Украина якобы вмешивается в выборы в Венгрии. Поэтому решили использовать инкассаторские перевозки, которые осуществляют между банками, чтобы показать будто так Украина финансирует избирательную кампанию венгерской оппозиции", – объяснил политолог.

Обратите внимание! Днем 6 марта глава МИД Венгрии выдал еще одно "объяснение" задержания. По словам Петера Сийярто средства инкассаторов якобы принадлежали "украинской военной мафии". Он назвал это "шокирующим преступлением".

Как сейчас должна действовать Украина?

По мнению политолога, эту ситуацию должны опровергнуть в венгерской оппозиции, ведь это фактически обвинения в их сторону. Украинская сторона вместе с нашими европейскими партнерами должна требовать международного расследования, ведь это серьезное обвинение.

Нам нельзя поддаваться на провокации со стороны Орбана. Потому что так он стремится сделать все, чтобы мы тоже арестовали каких-то венгерских граждан, активы, а это для него будет материальным подтверждением того, что Украина якобы делает шаги против Венгрии,

– добавил политолог.

В том, что происходило в наших отношениях с Венгрией в последнее время, было слишком много эмоций. Поэтому надо действовать очень осторожно, чтобы не сделать "подарков" Орбану, его упреки нужно игнорировать и не вступать с ним в полемику.

Стоит действовать чисто дипломатическими заявлениями МИД, на экспертном, политическом уровне. А по задержанию наших граждан – реакция должна быть в правовой плоскости. Орбан вести себя агрессивно и унизительно и хочет того же от Украины.

Задержание инкассаторов в Венгрии: главное