Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в соцсетях.

Как теперь будет действовать НБУ?

Андрей Пышный пояснил, что его заместитель Алексей Шабан вместе с командой банка срочно отбывают в командировку в Будапешт для прояснения ситуации.

Держим вопрос на контроле,

– подчеркнул он.

По словам главы НБУ, параллельно банк прорабатывает обращение к партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны.

Пышный подчеркнул украинские граждане не останутся один на один в этой ситуации. Он также отметил, что украинская сторона требует от властей Венгрии официальных объяснений относительно причин задержания работников Ощадбанка.

Напомним, Украина может принять определенные меры в отношении Венгрии на фоне задержания инкассаторов. Также Украина планирует собрать иностранный дипломатический корпус в Министерстве иностранных дел, чтобы проинформировать о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании привлечения виновных к ответственности.

Как произошло задержание инкассаторов?