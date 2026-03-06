Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в соцсетях.
Как теперь будет действовать НБУ?
Андрей Пышный пояснил, что его заместитель Алексей Шабан вместе с командой банка срочно отбывают в командировку в Будапешт для прояснения ситуации.
Держим вопрос на контроле,
– подчеркнул он.
По словам главы НБУ, параллельно банк прорабатывает обращение к партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны.
Пышный подчеркнул украинские граждане не останутся один на один в этой ситуации. Он также отметил, что украинская сторона требует от властей Венгрии официальных объяснений относительно причин задержания работников Ощадбанка.
Напомним, Украина может принять определенные меры в отношении Венгрии на фоне задержания инкассаторов. Также Украина планирует собрать иностранный дипломатический корпус в Министерстве иностранных дел, чтобы проинформировать о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании привлечения виновных к ответственности.
Как произошло задержание инкассаторов?
Власти Венгрии захватили в заложники семерых граждан Украины в Будапеште. Они являются сотрудниками государственного Ощадбанка, которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной.
По предварительным данным, инкассаторские автомобили транспортировали наличные и ценности. В частности, известно об около 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, а также 9 килограммов золота.
Как сообщают GPS-трекеры, похищенные инкассаторские автомобили сейчас находятся в центре Будапешта, непосредственно на территории Антитеррористического центра Венгрии.