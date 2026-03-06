Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии СМИ.
Реагирует ли Венгрия на обращение Украины?
Георгий Тихий заявил, что Украина продолжает требовать немедленного освобождения работников банка и доступа консула.
В то же время, по словам представителя МИД, по состоянию на сейчас, венгерская сторона не осуществила реальных шагов, кроме публичных заявлений.
Посол Украины и наши консулы находятся непосредственно там, где удерживают украинцев, требуя доступа, уже более полутора часов,
– подчеркнул Тихий.