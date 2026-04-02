Орбан ответил на сообщение польской партии "Гражданская коалиция".

Что известно о конфликте между Туском и Орбаном?

Видео, которое опубликовала партия Дональда Туска о политике Орбана и Сийярто, связано с аудиозаписью разговоров венгерского министра иностранных дел с представителями Москвы. Из них можно понять, что из Брюсселя годами могла утекать секретная информация в Москву. В частности, относительно санкционных дискуссий и политических решений ЕС.

Орбан, рука об руку с Путиным, уже давно отказался от Европы. Мы не позволим, чтобы политики, которые заглядываются на Будапешт, обрекли Польшу на такую же судьбу!

– говорится в заметке партии Туска.

В ролике утверждается, что в период европейских дискуссий о санкциях против России венгерские политики якобы консультировались с Кремлем и защищали интересы российских олигархов.

Сийярто и Орбан уже вышли из Европейского Союза. Мы не можем позволить, чтобы правые экстремисты вывели из него Польшу,

– отмечается в сообщении.

Виктор Орбан отреагировал в среду на своей странице в соцсети X, обратившись непосредственно к польскому коллеге.

Уважаемый Дональд Туск, интересно, это видео сняли в Польше, или твои кураторы в Берлине?

– написал венгерский премьер.

Орбан подчеркнул, что его политика направлена на защиту интересов венгерского народа и отметил "братские отношения" между польским и венгерским народами. "Были времена, когда ты делал то же самое для Польши. Поляк, венгр, два брата!" – отметил он.

