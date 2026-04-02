Орбан ответил на сообщение польской партии "Гражданская коалиция".
Что известно о конфликте между Туском и Орбаном?
Видео, которое опубликовала партия Дональда Туска о политике Орбана и Сийярто, связано с аудиозаписью разговоров венгерского министра иностранных дел с представителями Москвы. Из них можно понять, что из Брюсселя годами могла утекать секретная информация в Москву. В частности, относительно санкционных дискуссий и политических решений ЕС.
Орбан, рука об руку с Путиным, уже давно отказался от Европы. Мы не позволим, чтобы политики, которые заглядываются на Будапешт, обрекли Польшу на такую же судьбу!
– говорится в заметке партии Туска.
В ролике утверждается, что в период европейских дискуссий о санкциях против России венгерские политики якобы консультировались с Кремлем и защищали интересы российских олигархов.
Сийярто и Орбан уже вышли из Европейского Союза. Мы не можем позволить, чтобы правые экстремисты вывели из него Польшу,
– отмечается в сообщении.
Виктор Орбан отреагировал в среду на своей странице в соцсети X, обратившись непосредственно к польскому коллеге.
Уважаемый Дональд Туск, интересно, это видео сняли в Польше, или твои кураторы в Берлине?
– написал венгерский премьер.
Орбан подчеркнул, что его политика направлена на защиту интересов венгерского народа и отметил "братские отношения" между польским и венгерским народами. "Были времена, когда ты делал то же самое для Польши. Поляк, венгр, два брата!" – отметил он.
Что известно о политике Орбана?
Европейские дипломаты надеются, что парламентские выборы в Венгрии 12 апреля приведут к поражению Орбана. Однако даже в случае смены руководства новый глава, вероятнее всего Петер Мадьяр, вероятно, продолжит скептическую политику Будапешта в отношении ЕС, в частности в вопросах миграции и сотрудничества с Украиной.
Правительство Венгрии запретило поставки газа в Украину в третьем квартале 2026 года. Орбан подписал указ, который запрещает оператору газотранспортной системы объявлять аукционы на поставку Киеву. Венгрия может потерять более $1 млрд дохода из-за остановки поставок.