Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters, журналисты которого пообщались с более чем десятком нынешних и бывших должностных лиц, осведомленных в отношениях Европы и Венгрии.

Как в ЕС относятся к Венгрии?

Высказываясь на условиях анонимности, многие из дипломатов откровенно выражали свое разочарование в Викторе Орбане.

Нынешний венгерский премьер нередко вызывает раздражение у своих партнеров в Евросоюзе. К тому же он поддерживает довольно близкие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, а также считается близким союзником Дональда Трампа.

Напомним! Именно Орбан заблокировал критически важный кредит от ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

"Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. С нашей стороны надежда на то, что Орбана удастся убедить, исчезла", – поделился с журналистами один из чиновников ЕС.

Дипломаты из правительств ряда государств Европейского Союза заявляют, что в случае потери Орбаном власти они надеются на прекращение блокирования Венгрией политических инициатив.

Речь идет, частности, о решении о предоставлении кредита Украине, а также о введении санкций против России и агрессивных израильских мигрантов.

Вместе с тем, в ЕС не скрывают своих надежд на поражение Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах.

Отметим! Парламентские выборы 2026 года в Венгрии состоятся 12 апреля для избрания членов нового созыва Национальной Ассамблеи и станут десятыми с 1990 года.

Я думаю, все надеются, что Орбан проиграет,

– откровенно сказал один из дипломатов.

Несмотря на это, даже если на замену Орбану придет другой глава венгерского правительства, улучшения отношений Будапешта и Брюсселя пока ожидать рано.

Вероятнее всего, к власти может прийти Петер Мадьяр, в ЕС его помнят довольно острым переговорщиком еще со времен его работы в дипломатии. Именно он и будет продолжать выбранный Венгрией курс на скептическое отношение к миграции и возможности вступления Украины в Евросоюз.

Дипломаты ЕС подчеркивают, что Мадьяр принадлежит к той же политической силе, поэтому кардинальных изменений не предвидится. В то же время его советник признал, что позиции по миграции и расширению ЕС останутся подобными.

Но разница заключается в том, что Орбан использовал это для шантажа (ЕС) и представления интересов России. Мы же будем представлять интересы Венгрии,

– добавил он.

К слову, перед выборами в стране вспыхнул политический скандал – Орбана обвиняют в использовании спецслужб для слежки за оппозиционной партией "Тиса".

