Про таке йдеться в матеріалі інформаційної агенції Reuters, журналісти якої поспілкувалися з більш ніж десятком нинішніх і колишніх посадовців, обізнаних у відносинах Європи та Угорщини.

Як у ЄС ставляться до Угорщини?

Висловлюючись на умовах анонімності, багато хто з дипломатів відверто висловлював своє розчарування у Вікторі Орбані.

Нинішній угорський прем'єр нерідко викликає роздратування у своїх партнерів у Євросоюзі. До того ж він підтримує доволі близькі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, а також вважається близьким союзником Дональда Трампа.

Нагадаємо! Саме Орбан заблокував критично важливий кредит від ЄС для України на суму 90 мільярдів євро.

"Це стало останньою краплею, що переповнила чашу терпіння. З нашого боку надія на те, що Орбана вдасться переконати, зникла", – поділився з журналістами один з посадовців ЄС.

Дипломати з урядів низки держав Європейського Союзу заявляють, що у випадку втрати Орбаном влади вони сподіваються на припинення блокування Угорщиною політичних ініціатив.

Йдеться, зокрема, про рішення щодо надання кредиту Україні, а також про запровадження санкцій проти Росії та агресивних ізраїльських мігрантів.

Разом з тим, у ЄС не приховують своїх надій на поразку Віктора Орбана на майбутніх парламентських виборах.

Зазначимо! Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї та стануть десятими з 1990 року.

Я думаю, всі сподіваються, що Орбан програє,

– відверто сказав один з дипломатів.

Попри це, навіть якщо на заміну Орбану прийде інший очільник угорського уряду, поліпшення відносин Будапешта та Брюсселя наразі очікувати зарано.

Найімовірніше, до влади може прийти Петер Мадяр, в ЄС його пам'ятають доволі гострим переговорником ще з часів його роботи в дипломатії. Саме він і продовжуватиме обраний Угорщиною курс на скептичне ставлення до міграції й можливості вступу України до Євросоюзу.

Дипломати ЄС підкреслюють, що Мадяр належить до тієї ж політичної сили, тому кардинальних змін не передбачається. Водночас його радник визнав, що позиції щодо міграції та розширення ЄС залишаться подібними.

Але різниця полягає в тому, що Орбан використовував це для шантажу (ЄС) та представлення інтересів Росії. Ми ж представлятимемо інтереси Угорщини,

– додав він.

До слова, перед виборами в країні спалахнув політичний скандал – Орбана звинувачують у використанні спецслужб для стеження за опозиційною партією "Тиса".

