Про це пише Financial Times.

Чи можуть США ввести санкції проти Орбана?

Демократка Жанна Шахін та республіканець Том Тілліс, які очолюють у Сенаті групу спостерігачів від НАТО, вже цього тижня мають намір подати двопартійний законопроєкт.

Документ передбачає запровадження санкцій проти високопосадовців Угорщини, які перешкоджають наданню допомоги Україні. Ідеться про ініціативу "Блокуйте Путіна". У разі ухвалення вона зобов'яже президента Трампа запровадити фінансові обмеження та візові заборони щодо угорських посадовців, причетних до закупівлі російських енергоносіїв та блокування підтримки України.

Видання пише, що відповідний законопроєкт з'явився на тлі дій прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який навмисно затримує виділення Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро через складну передвиборчу ситуацію напередодні парламентських виборів.

За даними опитування громадськості, вперше з 2010 року правляча партія Орбана "Фідес" може зазнати поразки.

Союзник Путіна Орбан звинуватив Україну у блокуванні поставок російської нафти до Угорщини, мовляв, Київ затримує ремонтні роботи на нафтопроводі "Дружба", який, власне, Росія і атакувала.

Попри загальноєвропейську тенденцію відмови від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 році, Угорщина та Словаччина навпаки посилили свою залежність від Кремля.

Сенатор Тілліс наголосив, що Штати мають залишатись єдиними із союзниками у питанні підтримки України та перекритті доходів, які фінансують "воєнну машину" Путіна.

Цей законопроєкт притягує високопосадовців Угорщини до відповідальності, водночас надаючи Угорщині чіткий шлях до повернення до рівних стосунків зі своїми союзниками, припинивши залежність від російської енергетики та перешкоджаючи підтримці України,

– додав він.

До слова, FT зауважило, у самому законопроєкті Орбан безпосередньо не згадується у списку тих. проти кого можуть ввести санкції. Втім, помічник конгресмена зазначив, що адміністрація Трампа має встановити, які угорські чиновники відповідальні за блокування допомоги Україні та підтримку залежності від російських енергоносіїв.

Вище керівництво США підтримує Орбана: що про це відомо?

Президент Трамп має тісні зв'язки з Орбаном, ба більше – американець підтримав його переобрання на посаду прем'єра та закликав угорців голосувати саме за Орбана та його партію на виборах.

Водночас агентство Reuters та Politico повідомляють, що Джей Ді Венс найближчими днями може відвідати Угорщину, аби підтримати чинного прем'єра Орбана.

Демократка Шахін зауважила, що такий візит фактично підтримує уряд, який фінансує російську агресію проти України. Вона додала, що для завершення війни в Україні адміністрації Трампа повинна вимагати однакових стандартів від усіх союзників та не залишати Орбана безкарним.

Нагадаємо, раніше президент США критикував Європу за продовження закупівель російської енергетики й закликав континент взяти на себе ініціативу у підтримці України.