Про таке заявив керівник апарату прем'єра Угорщини Ґерґелі Гуляш, передає Telex.
У чому звинувачують журналіста?
За словами Гуляша, журналіст-розслідувач нібито передавав чутливу інформацію Україні. Оприлюднення даних понесло за собою те, що міністр юстиції подав заяву про начебто "злочинну" діяльність медійника.
Паньї заперечує звинувачення і каже, що займався виключно журналістським розслідуванням. Воно стосувалось контактів міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто з Росією.
Також журналіст вважає, що такі звинувачення характерні для режимів в Росії, Білорусі чи подібних до них.
Крім того, на брифінгу керівник канцелярії Віктора Орбана повідомив про викриття ще двох "українських шпигунів". Мовиться про IT-фахівців, що пов'язані з опозиційною партією "Тиса". За даними уряду Угорщини, їх нібито підготували іноземні країни. Далі вони "безперервно" контактували з українським посольством та надавали IT-підтримку.
Про що писав журналіст-розслідувач?
На своїй фейсбук-сторінці Паньї опублікував дані про можливі незаконні перевезення грошей та коштовностей до Росії літаками уряду Орбана. За його словами, така інформація з'явилася у службах безпеки Євросоюзу і НАТО ще у 2016 – 2017 роках.
Зазначається, що дані отримали не через стеження за угорцями, а шляхом перехоплених розмов російських посадовців.
Паньї наголосив, що підозри ще не доведені. За його словами, він не шпигує, а розслідує ймовірні порушення та політичний вплив Росії.