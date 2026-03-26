Про це на своїй фейсбук-сторінці написав угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї.

Що відомо про перевезення літаками Орбана коштів з Росії?

За словами журналіста, у службах національної безпеки ЄС і НАТО ще з 2016 – 2017 років циркулює інформація про можливі нелегальні перевезення літаками уряду Орбана коштів та цінностей з Росії.

Наскільки мені відомо, у службах національної безпеки ЄС та НАТО щонайменше з 2016–2017 років з'явилася інформація про те, що на угорських урядових літаках та приватних літаках, якими користуються угорські урядовці, з Росії можуть надходити великі суми готівки та дорогоцінні камені,

– зазначив Паньї.

Журналіст підкреслює, що такі дані надходили від представників щонайменше 6 країн. Водночас ці відомості були отримані не через стеження за угорською стороною, а завдяки перехопленню розмов російських посадовців.

"Було прослухано двох російських чиновників, які про це базікали або яким доручили підготовку такого вантажу", – написав розслідувач.

У межах розслідування Паньї намагався з'ясувати, як саме відбувається перевірка багажу та чи можуть використовуватися схеми для прихованого транспортування. Окрему увагу він приділяє можливим аномаліям під час рейсів.

Чи повертаються вони (літаки Орбана – 24 Канал) з Москви, можливо, з більшою кількістю багажу, ніж виїжджали, і як зазвичай тут можна вирішити, щоб подібні вантажі... були якомога менш помітними,

– зазначив Паньї.

Журналіст також перевіряє інформацію про підозрілі рейси з мінімальною кількістю пасажирів, але з великою кількістю великих валіз.

Саболч Паньї стверджує, що протягом більше ніж 10 років документує, як російські спецслужби та інтереси проникають в угорську політику. Водночас Паньї наголосив, що ніколи не займався шпигунством, натомість його робота – це розслідування можливих протиправних дій і політичного впливу з боку Росії.

Водночас він наголошує, що йдеться про серйозні, але поки не доведені підозри. Паньї підкреслює, що продовжує збирати докази та шукає додаткові джерела інформації щодо можливих перевезень.

Зверніть увагу! До цього Мін'юст Угорщини ініціював справу проти журналіста-розслідувача Саболча Паньї за "шпигунство". Сам журналіст припускає, що статися це могла якраз-таки через розслідування про урядові літаки.



Паньї припустив, що угорський уряд може піти далі та висунути нові надумані звинувачення, наприклад за підготовку до терористичного акту.

