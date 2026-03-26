Об этом на своей фейсбук-странице написал венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи.

К теме "Он сильный лидер": Трамп открыто призвал голосовать за Орбана на выборах

Что известно о перевозке самолетами Орбана средств из России?

По словам журналиста, в службах национальной безопасности ЕС и НАТО еще с 2016 – 2017 годов циркулирует информация о возможных нелегальных перевозках самолетами правительства Орбана средств и ценностей из России.

Насколько мне известно, в службах национальной безопасности ЕС и НАТО минимум с 2016–2017 годов появилась информация о том, что на венгерских правительственных самолетах и частных самолетах, которыми пользуются венгерские чиновники, из России могут поступать крупные суммы наличности и драгоценные камни,

– отметил Паньи.

Журналист подчеркивает, что такие данные поступали от представителей не менее 6 стран. В то же время эти сведения были получены не из-за слежки за венгерской стороной, а благодаря перехвату разговоров российских чиновников.

"Было прослушано двух российских чиновников, которые об этом болтали или которым поручили подготовку такого груза", – написал расследователь.

В рамках расследования Паньи пытался выяснить, как именно происходит проверка багажа и могут ли использоваться схемы для скрытой транспортировки. Особое внимание он уделяет возможным аномалиям во время рейсов.

Возвращаются ли они (самолеты Орбана – 24 Канал) из Москвы, возможно, с большим количеством багажа, чем выезжали, и как обычно здесь можно решить, чтобы подобные грузы... были как можно менее заметными,

– отметил Паньи.

Журналист также проверяет информацию о подозрительных рейсах с минимальным количеством пассажиров, но с большим количеством больших чемоданов.

Саболч Паньи утверждает, что в течение более 10 лет документирует, как российские спецслужбы и интересы проникают в венгерскую политику. В то же время Паньи отметил, что никогда не занимался шпионажем, зато его работа – это расследование возможных противоправных действий и политического влияния со стороны России.

В то же время он отмечает, что речь идет о серьезных, но пока не доказанных подозрениях. Паньи подчеркивает, что продолжает собирать доказательства и ищет дополнительные источники информации о возможных перевозках.

Обратите внимание! До этого Минюст Венгрии инициировал дело против журналиста-расследователя Саболча Паньи за "шпионаж". Сам журналист предполагает, что произойти это могло как раз-таки из-за расследования о правительственных самолетах.



Паньи предположил, что венгерское правительство может пойти дальше и выдвинуть новые надуманные обвинения, например за подготовку к террористическому акту.

Как в ЕС относятся к связям правительства Орбана с Россией?