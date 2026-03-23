Все из-за вероятной утечки информации с заседаний Евросоюза в Россию, о чем ранее сообщили СМИ. Об этом пишет Тһе Guardian.

Что заявил Мадьяр об Орбане?

Петер Мадьяр заявил, что действующее правительство Виктора Орбана, вероятно, имеет сговор с Россией, чем "предает венгерские и европейские интересы". По его словам, в случае подтверждения соответствующей информации начнется расследование.

Если это подтвердится, это будет равносильно государственной измене, которая может наказываться пожизненным заключением. Будущее правительство "Тисы" немедленно расследует этот вопрос,

– сказал он.

Это будет возможно в случае победы его партии на парламентских выборах. Тһе Guardian сообщает, что партия "Тиса", лидером которой является Петер Мадьяр пока возглавляет рейтинг в опросах за три недели до выборов, которые состоятся 12 апреля.

Заметим, что Виктор Орбан строит свою предвыборную кампанию на усилении антиукраинских настроений и критике украинского президента Владимира Зеленского, угрожая войной в Европе из-за Украины.

К слову, по данным WP, российская разведка планировала инсценировать покушение на Виктора Орбана для влияния на выборы. В то же время Кремль отрицает существование подобного плана, называя эти сообщения дезинформацией.

