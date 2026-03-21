Орбан сосредоточен на победе на выборах и чувствует неуверенность в своей будущей победе. О плане российской разведки говорится в материале The Washington Post.
Смотрите также "Он как 6-летний ребенок": в ЕС пытаются убедить Орбана поддержать кредит для Украины
Что планировала сделать российская разведка?
Согласно информации, российские оперативники обеспокоились падением поддержки Орбана и предложили сценарий, который должен был бы изменить ход кампании. Во внутреннем отчете говорилось о необходимости перевести внимание избирателей с социально-экономических проблем на вопросы безопасности и стабильности.
Пока никаких реальных попыток нападения на Орбана не зафиксировано. В то же время в Кремле отрицают существование такого плана, называя информацию дезинформацией, а представители венгерского премьера от комментариев воздержались.
В последние недели партия Орбана активнее акцентирует на внешних угрозах, в частности вопросах энергетики и отношений с Украиной. Эксперты считают, что это может быть частью политической стратегии накануне выборов.
Что Орбан недавно заявлял об Украине?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия поддержит предоставление Украине помощи только при возобновлении поставок нефти через нефтепровод "Дружба". Известно, что Венгрия и Словакия блокируют не только кредит для Украины, но и утверждение 20 пакета санкций против России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не позволит втянуть себя в войну в Украине. Глава МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт против передачи оружия или финансовой помощи Украине.
Также Виктор Орбан утверждает, что его семья якобы получает угрозы от украинцев. Орбан заверил, что "у всех все хорошо", но отметил, что всему есть предел.