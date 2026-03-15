Об этом говорится в материале венгерского медиа Vilaggazdasag. Там также осветили отношение Будапешта к поддержке Киева со стороны ЕС.
Актуально "Заставила украинцев двигаться": Орбан заявил, что венгерская группа по проверке "Дружбы" имеет успехи
Что Орбан сказал относительно Украины?
Венгерский премьер-министр заявил, что Будапешт якобы снова выдержал политическое давление со стороны Киева и Брюсселя. По его словам, Венгрия не позволит втянуть себя в войну в Украине, сохранит собственную социальную политику, экономические достижения и конституционные принципы.
Орбан отметил, что венгерская власть не допустит участия своих граждан в боевых действиях, заявив, что "венгерские сыновья не будут воевать за Украину".
Не забыл Виктор Орбан и о Владимире Зеленском, раскритиковав энергетические споры, в частности вопрос поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Он также отметил, что именно венгры должны определить, какие силы будут формировать правительство в стране.
"Мы никогда не позволим Венгрии руководствоваться гневом и ненавистью", сказал он, – "чтобы 12 пунктов венгерского народа были превращены в 12 пунктов в Брюсселе лабансами в Будапеште, и мы не позволим заменить наши национальные флаги украинскими или радужными флагами".
Заметим! Эти заявления венгерских властей прозвучали на фоне подготовки страны к выборам, которые пройдут 12 апреля 2026 года.
Видите, украинцы, видите, Зеленский?.... Это тысячелетнее государство венгров. И думаете ли вы, что можете напугать нас шантажом и нефтяной блокадой,
– высказался Орбан.
Со своей стороны министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время выступления на Марше мира заявил, что ожидается усиление политического давления со стороны Запада и Украины накануне выборов.
По его словам, венгерская власть не будет поддерживать передачу оружия или финансовой помощи Украине.
Сийярто также в очередной раз подчеркнул, что правительство выступает против вступления Украины в Евросоюз и настаивает на сохранении независимой внешней политики.
Будут ли восстанавливать нефтепровод "Дружба"?
Президент Зеленский заявил, что возобновление работы нефтепровода фактически было бы равнозначным ослаблению или отмене санкций против России.
По его словам, на Украину оказывается давление с требованием возобновить транспортировку нефти, и в случае дальнейшего давления Киев может быть вынужден рассмотреть такое решение.
В то же время Нафтогаз совместно с МИД Украины провели специальный брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий. Во время встречи доказательства и материалы относительно российских ударов по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" предоставили представителям 31 страны.