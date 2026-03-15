Про це йдеться в матеріалі угорського медіа Vilaggazdasag. Там також висвітлили ставлення Будапешта до підтримки Києва з боку ЄС.

Що Орбан сказав стосовно України?

Угорський прем'єр-міністр заявив, що Будапешт нібито знову витримав політичний тиск з боку Києва та Брюсселя. За його словами, Угорщина не дозволить втягнути себе у війну в Україні, збереже власну соціальну політику, економічні досягнення та конституційні принципи.

Орбан наголосив, що угорська влада не допустить участі своїх громадян у бойових діях, заявивши, що "угорські сини не воюватимуть за Україну".

Не забув Віктор Орбан і про Володимира Зеленського, розкритикувавши енергетичні суперечки, зокрема питання постачання нафти трубопроводом "Дружба". Він також зазначив, що саме угорці мають визначити, які сили формуватимуть уряд у країні.

"Ми ніколи не дозволимо Угорщині керуватися гнівом і ненавистю", сказав він, – "щоб 12 пунктів угорського народу були перетворені на 12 пунктів у Брюсселі лабансами в Будапешті, і ми не дозволимо замінити наші національні прапори українськими чи райдужними прапорами".

Зауважимо! Ці заяви угорської влади прозвучали на тлі підготовки країни до виборів, що пройдуть 12 квітня 2026 року.

Бачите, українці, бачите, Зеленський?... Це тисячолітня держава угорців. І чи думаєте ви, що можете налякати нас шантажем і нафтовою блокадою,

– висловився Орбан.

Зі свого боку міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час виступу на Марші миру заявив, що очікується посилення політичного тиску з боку Заходу та України напередодні виборів.

За його словами, угорська влада не підтримуватиме передачу зброї чи фінансової допомоги Україні.

Сіярто також в черговий раз підкреслив, що уряд виступає проти вступу України до Євросоюзу й наполягає на збереженні незалежної зовнішньої політики.

