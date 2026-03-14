Об этом он написал в Facebook в субботу, 14 марта.
Что заявил Орбан об успехах венгерской делегации в Украине?
Орбан также опубликовал отрывок разговора с руководителем делегации – государственным секретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Чепеком.
Чепек рассказал, что для него ночь была "довольно сложной", имея в виду массированную атаку России на Киев и Киевскую область. Говоря о поездке венгерской делегации в Украину, он отметил, что определенные результаты уже есть, хотя доступа непосредственно к нефтепроводу представители Венгрии не получили.
Их разговор состоялся именно тогда, когда в Киеве начинался брифинг компании "Нафтогаз" и Министерства иностранных дел о последствиях российских ударов по инфраструктуре "Дружбы". Чепек уточнил, что его делегация не присутствовала на этой встрече, поскольку участие в ней принимали только послы. По его словам, Венгрию представлял посол в Киеве Антал Хайзер.
В результате сегодняшней экспертной консультации мы будем знать гораздо больше о состоянии трубы,
– отметил Чепек.
В ответ Орбан заявил, что венгерская делегация своими действиями "заставила украинцев двигаться".
Что венгерская делегация делает в Украине?
В среду, 11 марта, венгерская делегация отправилась в Украину отправилась в Украину для переговоров о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий в комментарии 24 Каналу заявил, что венгерские граждане, которые заехали в Украину не имеют статуса делегации. Эти лица проходили границу по обще определенным правилам стран Шенгенской зоны.
Позже Владимир Зеленский заявил, что не знает о цели визита венгерской делегации в Украину. Он отметил, что в МИД ему доложили, что приехали люди, которые охарактеризовали свой визит в нашу страну как частную поездку.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал заместителя министра энергетики Габора Чапека "быть вежливым" во время визита в Украину.