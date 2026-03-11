Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В чем Орбан обвиняет украинцев?

Венгерский премьер в последнее время все больше настроен против Украины. На своей фейсбук-странице 11 марта он публиковал видео, где разговаривает по телефону.

Там Орбан в разговоре с близкими говорит о якобы угрозах украинцев в его адрес и в отношении его родных.

Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. У всех все хорошо, но всему есть свой предел!,

– подписал сообщение Орбан.

В то же время премьер Венгрии попросил семью "отнестись к этому серьезно, но не волноваться".

Почему Орбан настроен против Украины?