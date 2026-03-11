Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Дивіться також Орбан будує передвиборчу кампанію на ненависті до мене та України, – Зеленський

У чому Орбан звинувачує українців?

Угорський прем'єр останнім часом все більше налаштований проти України. На своїй фейсбук-сторінці 11 березня він публікував відео, де розмовляє телефоном.

Там Орбан у розмові з близькими каже про буцімто погрози українців в його адресу та щодо його рідних.

Українці вже погрожують моїй родині, дітям та онукам. У всіх все добре, але всьому є своя межа!,

– підписав допис Орбан.

Водночас прем'єр Угорщини попросив сім'ю "поставитися до цього серйозно, але не хвилюватися".

Чому Орбан налаштований проти України?