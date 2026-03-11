Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
У чому Орбан звинувачує українців?
Угорський прем'єр останнім часом все більше налаштований проти України. На своїй фейсбук-сторінці 11 березня він публікував відео, де розмовляє телефоном.
Там Орбан у розмові з близькими каже про буцімто погрози українців в його адресу та щодо його рідних.
Українці вже погрожують моїй родині, дітям та онукам. У всіх все добре, але всьому є своя межа!,
– підписав допис Орбан.
Водночас прем'єр Угорщини попросив сім'ю "поставитися до цього серйозно, але не хвилюватися".
Чому Орбан налаштований проти України?
Нагадаємо, що прем'єри Угорщини та Словаччини наполягають на ремонті трубопроводу "Дружба". Він постраждав внаслідок російських атак. Проте Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинувачують Україну в обмеженні постачань.
Президент України Зеленський заявив, що Орбан вдається до антиукраїнських і антиевропейських настроїв під час побудови передвиборчої кампанії.
Також український лідер пожартував, що ЗСУ звернуться до прем'єра Угорщини він і надалі блокуватиме надання коштів ЄС для України.