Глава держави також зазначив, що Орбан його (Зеленського – 24 Канал) ненавидить. Про це заявив президент України під час відповіді на запитання ірландського блогера.

Дивіться також Спекулює, – у Зеленського пояснили, чому в Орбана загострилася антиукраїнська позиція

Чому Орбан так ненавидить Україну?

Володимир Зеленський розповів про ненависть з боку угорського прем’єр-міністра. Орбан почав прямо критикувати Україну, Європу та усю владу.

Він вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, українців, до мене особисто, до ЄС, до Урсули фон дер Ляєн. Це його програма виборів,

– зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що угорці – це дуже сильний народ і вони самі мають обирати своє майбутнє. Він додав, що усе зараз залежить від їхнього рішення.

Нагадаємо, що Путін провів телефонну розмову з Віктором Орбаном та похвалив його за антиукраїнську позицію. Вони також обговорили майбутню співпрацю та ситуацію на Близькому Сході.

Як Орбан демонструє свою ненависть до України?