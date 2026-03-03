Про це повідомляється на сайті Кремля.
Про що говорили Орбан і Путін?
Головною темою телефонної розмови була ситуація довкола Ірану і в усьому регіоні Близького Сходу, а також можливі наслідки для стану світового енергетичного ринку. До того ж не оминули тему війни в Україні.
Путін відзначив "принципову позицію" керівництва Угорщини на підтримку політико-дипломатичного врегулювання конфлікту, як і в цілому прагнення проводити виважений і суверенний курс у міжнародних справах,
– йдеться в повідомленні.
Окрім цього, торкалися питання мобілізації громадян Угорщини до Збройних Сил України та тих, які потрапили в російський полон.
В Росії сказали, що обговорювалось виконання домовленостей після переговорів у листопаді 2025 року з угорським прем'єр-міністром. Та заявили про продовження співпраці на різних рівнях.
Що відомо про політику Орбана щодо України?
Угорщина та Словаччина знову закликали якнайшвидше відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", пояснюючи терміновість не лише енергетичною безпекою, а й загостренням ситуації навколо Ірану.
Прем'єр Віктор Орбан заявив, що після початку військової операції в Ірані значення трубопроводу для Будапешта "подвоїлося". Водночас постачання було зупинене 27 січня через пошкодження перекачувальної станції в Бродах унаслідок російської атаки, що зробило транспортування технічно неможливим.
Натомість Володимир Зеленський пожартував, підкресливши, що пошкодження під землею не видно зі супутника. Зеленський також наголосив, що ані Орбан, ані його словацький колега Роберт Фіцо не подякували Україні за відновлення трубопроводу після січневих атак, і додав, що Україна не має наміру відновлювати транзит російської нафти до цих країн.