Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише Magyar Nemzet.
Що Угорщина викликала посла України?
Петер Сіярто сказав, що мобілізація в Україні – це "відкрите полювання на людей", та через це постраждали двоє чоловіків з угорським громадянством. Тому Федора Шандора, посла України в Угорщині, викликали в МЗС Угорщини та вручать протест проти "примусової мобілізації, цього відкритого полювання на людей на вулицях, яке тепер має своїх угорських потерпілих, угорських жертв".
Одного чоловіка "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси" нібито забрали в місці Берегове. Незважаючи на те, що він наче мав звільнення від призову. Другого теж мобілізували, хоч він мав проблеми з психічним здоров'ям, і з того часу він зник безвісти, як каже Сіярто.
Що відомо про службу іноземців в Україні?
У лавах ЗСУ нині служать добровольці з 72 країн, і їхня кількість зростає: якщо на початку великої війни щомісяця доєднувалися 100 – 150 іноземців, то тепер – близько 600. Загалом у Сухопутних військах вже понад 8 тисяч іноземних бійців.
Україна планує активніше залучати іноземців до служби у ЗСУ через офіційні контракти. За словами радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, йдеться про військових, які на законних підставах служитимуть в українській армії.