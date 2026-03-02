Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише Magyar Nemzet.

Читайте також Нам потрібно залучати до війни більше іноземців, – "Флеш" пояснив ідею Федорова щодо мобілізації

Що Угорщина викликала посла України?

Петер Сіярто сказав, що мобілізація в Україні – це "відкрите полювання на людей", та через це постраждали двоє чоловіків з угорським громадянством. Тому Федора Шандора, посла України в Угорщині, викликали в МЗС Угорщини та вручать протест проти "примусової мобілізації, цього відкритого полювання на людей на вулицях, яке тепер має своїх угорських потерпілих, угорських жертв".

Одного чоловіка "жорстокі мисливці на людей, надіслані з Одеси" нібито забрали в місці Берегове. Незважаючи на те, що він наче мав звільнення від призову. Другого теж мобілізували, хоч він мав проблеми з психічним здоров'ям, і з того часу він зник безвісти, як каже Сіярто.

Що відомо про службу іноземців в Україні?