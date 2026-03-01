Про це розповів радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш".

Читайте також Україна розширить участь іноземців у війні, – Федоров про новий план мобілізації

Як планують залучати іноземців?

За словами Сергія Бескрестнова, він іноді замислюється, чому для впровадження цілком логічних рішень довелося чекати чотири роки – аж до приходу Михайла Федорова в Міністерство оборони.

Звичайно, нам потрібно залучати до війни більше іноземців, якщо наші людські ресурси обмежені. Ми платимо солдатам на нулі величезну суму за мірками багатьох країн,

– написав "Флеш".

Він також наголосив на потребі створення повноцінної мережі вербувальних пунктів за кордоном і ефективної системи роботи з іноземцями в Україні. Наразі такий механізм формально існує, однак працює недостатньо результативно – зокрема щодо масштабів, швидкості та відбору.

Окремо Бескрестнов підкреслив, що йдеться не про систему найманців, а про іноземців, які офіційно підписують контракт із ЗСУ, проходять службу в українській армії та отримують заробітну плату й надбавки відповідно до встановлених норм.

Раніше цю ідею вже озвучив Федоров