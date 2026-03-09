Про це повідомило видання Telex.

Читайте також Вже залучили політтехнологів: Росія та Угорщина можуть вдатися до провокацій проти України

Що цього разу заявив Орбан?

В Угорщині військові цілодобово виконують завдання з охорони та захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, була посилена охорона електростанції Матравідек в Лєрінці.

У виконанні цих завдань разом із підрозділами угорської армії беруть участь:

Міністерство внутрішніх справ;

органи місцевого самоврядування;

урядові структури;

а також приватні охоронні компанії, які відповідають за безпеку інфраструктури.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після засідання ради оборони заявив, що для посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури військових по всій країні направлять до ключових об'єктів.

За словами Орбана, скликати раду оборони довелося через "українську блокаду", адже Україна нібито намагається чинити тиск на Словаччину та Угорщину. Прем'єр також заявив, що, на його думку, Україна готує нові дії, спрямовані на порушення роботи угорської енергосистеми, тому він розпорядився посилити охорону.

Окрім цього, Орбан наказав заборонити польоти дронів у прикордонному з Україною регіоні.

У чому звинувачують Україну?