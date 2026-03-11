Глава государства также отметил, что Орбан его (Зеленского – 24 Канал) ненавидит. Об этом заявил президент Украины во время ответа на вопрос ирландского блогера.
Смотрите также Спекулирует, – у Зеленского объяснили, почему у Орбана обострилась антиукраинская позиция
Почему Орбан так ненавидит Украину?
Владимир Зеленский рассказал о ненависти со стороны венгерского премьер-министра. Орбан начал прямо критиковать Украину, Европу и всю власть.
Он решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, к ЕС, к Урсуле фон дер Ляйен. Это его программа выборов,
– отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что венгры – это очень сильный народ и они сами должны выбирать свое будущее. Он добавил, что все сейчас зависит от их решения.
Напомним, что Путин провел телефонный разговор с Виктором Орбаном и похвалил его за антиукраинскую позицию. Они также обсудили будущее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.
Как Орбан демонстрирует свою ненависть к Украине?
В Венгрии 5 марта 2026 года задержали инкассаторов Ощадбанка, которые перевозили миллионы долларов и евро и килограммы золота, впоследствии их освободили, но ценности изъяли.
Венгрия усилила охрану 75 объектов энергетической инфраструктуры, привлекая военных из-за якобы "угрозы со стороны Украины".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет Украину в высоких ценах на топливо из-за блокирования поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Он обратился к Еврокомиссии с требованием снять энергетические санкции с России.