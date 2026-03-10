Об этом в эфире 24 Канала отметил советник Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что украинская сторона пытается объяснить венгерским коллегам при посредничестве европейских партнеров, что существуют определенные правила, которых следует придерживаться.

Выборы в Венгрии: какие 2 темы для себя выбрал Орбан?

Советник ОПУ призвал общество до 12 апреля (начало выборов в Венгрии) спокойнее относиться к событиям, которые происходят. Подоляк отметил на том, что орбановская партия "Фидес" выигрывала выборы несколько лет подряд, однако в этом году ситуация несколько изменилась. Согласно соцопросам, сегодня ее опережает оппозиционная политсила "Тиса" во главе с Петером Мадяром.

Принимая во внимание психотип Орбана и конструкцию власти в Венгрии, понятно, что он не хочет выходить из доминантного положения. Это ожесточенная борьба между "Тисой" и "Фидесом". Поэтому до 12 апреля будут еще какие-то провокационные заявления и действия. Правящая команда выбрала для себя две темы, на которых спекулирует,

– рассказал Подоляк.

Советник Офиса Президента Украины уточнил, что первая касается Брюсселя, типа ЕС неправильно модерируется и надо выглядеть иначе, больше денег давать Венгрии. Орбан "продает" такую тему соответствующей категории избирателей.

Второй вопрос, который продвигает орбановское окружение – антиукраинский. Оно объявляет нарратив, что следует вообще прекратить помогать Украине.

Любые рациональные объяснения, комментарии венгерской стороной все равно не воспринимаются. Это не значит, что не стоит заниматься процессуальной работой, которую сегодня осуществляют МИД Украины, Нацбанк, Ощадбанк, но надо учитывать политическую составляющую. Базовая тема избирательной кампании Орбана – антиукраинская,

– объяснил Подоляк.

По его словам, венгерский премьер стремится путем спекулятивных действий и заявлений повысить свой рейтинг. Подоляк отметил, что в этот процесс вкладывается Россия. Кремль масштабирует конфликтные ситуации, в частности через социальные сети.

Напомним! 5 марта два автомобиля инкассаторской службы были задержаны правоохранителями Венгрии. В составе инкассаторских бригад находилось 7 работников банка. Они перевозили иностранную валюту и банковские металлы в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк". Вечером 6 марта стало известно, что инкассаторов венгерская сторона отпустила, они вернулись в Украину.

