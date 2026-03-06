Оба автомобиля осуществляли плановую перевозку средств. Однако венгерские власти заявили о якобы незаконной деятельности и сообщили о намерении депортировать украинцев из страны. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, зачем Венгрия захватила украинских инкассаторов и чего этим добивается Орбан.

Зачем Венгрия захватила инкассаторов Ощадбанка?

Политолог Владимир Фесенко отметил, что такими действиями премьер-министр Виктор Орбан сознательно обостряет ситуацию. По его мнению, венгерский лидер готов прибегнуть к провокациям, чтобы использовать их в собственной предвыборной кампании.

По его мнению, Орбан стремится перевести противостояние с Украиной с информационно-политического уровня в формат межгосударственного конфликта. Инцидент с задержанием инкассаторов, по его словам, имеет все признаки политической провокации.

Объяснения, которые появляются со стороны Будапешта, лишь подтверждают намерение связать эту историю с выборами в Венгрии и обвинить Украину в якобы финансировании венгерской оппозиции,

– добавил Фесенко.

Он пояснил, что власти необходимо компенсировать падение рейтингов, ведь Виктор Орбан и его партия рискуют проиграть выборы. Поэтому одним из ключевых элементов их кампании стал образ внешнего врага, роль которого отводят Украине, сопровождая это информационной и политической конфронтацией с Киевом.

Важно! 12 апреля 2026 года в Венгрии состоятся парламентские выборы. Согласно опросам, двумя конкурентами должны стать партия "Фидес", возглавляемая Виктором Орбаном, и оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. По предварительным опросам, оппозиционная партия побеждает.

Венгерскому премьеру нужны так называемые доказательства внешнего вмешательства. Именно поэтому, по его мнению, инкассаторские перевозки между банками могли быть использованы как повод, чтобы представить их якобы финансированием избирательной кампании венгерской оппозиции.

Венгерская оппозиция также должна отреагировать на эти обвинения, ведь они фактически направлены и против нее. В то же время Украина вместе с европейскими партнерами должна требовать международного расследования, поскольку речь идет о серьезных политических обвинениях.

Политолог подчеркнул, что Киеву не стоит поддаваться на провокации Будапешта. По его мнению, Орбан может рассчитывать на то, что Украина ответит симметричными действиями, например задержанием венгерских граждан или активов. Это могло бы стать для него дополнительным доказательством якобы враждебных шагов со стороны Украины.

Задержание в Венгрии украинских инкассаторских автомобилей, в которых перевозили валюту и золото, может быть не случайным инцидентом, а заранее подготовленной провокацией, считает глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Ее вероятной целью является влияние на электоральные настроения перед выборами и усиление позиций правящей партии.

По словам главы общественной организации, венгерские спецслужбы могут использовать эту ситуацию как якобы доказательство того, что Украина вмешивается во внутреннюю политику Венгрии и финансирует оппозиционные силы.

Речь идет не о настоящем скандале, а о спланированной провокации. Орбан может подать задержание украинских инкассаторских машин как доказательство якобы финансирования Украиной оппозиционного лидера Петера Мадьяра и вмешательства в избирательный процесс,

– отметил Романюк.

По его мнению, таким образом премьер-министр Венгрии может попытаться изменить электоральные настроения примерно за 36 – 37 дней до голосования. В то же время эксперт подчеркнул, что этот инцидент не имеет никакой связи с нефтепроводом "Дружба" или вопросами поставок нефти.

Напомним, в результате российских обстрелов остановил работу нефтепровод "Дружба", который перекачивал нефть из России и европейских стран, в частности Венгрии. Однако Виктор Орбан обвиняет в этом политические решения украинской власти. Премьер-министр Венгрии пригрозил Киеву, что будет блокировать решения ЕС в поддержку Украины, пока не возобновится транзит нефти.

Как Венгрия может оправдывать захват инкассаторов?

Политолог Олег Саакян отметил, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану или его окружению в конце концов придется объяснять свои действия. По мнению эксперта, венгерская власть может выбрать один из трех сценариев объяснения инцидента с задержанием инкассаторских машин Ощадбанка.

Первый вариант – заявить, что средства якобы не направлялись в Украину, а легенда о транзите является вымышленной и что деньги могли предназначаться венгерской оппозиции для организации терактов или покушений. Второй – признать, что это действительно были инкассаторы, но предположить, что их использовали втемную. Третий – подтвердить, что это украинские инкассаторские машины, но объяснить задержание информацией о возможной попытке сорвать выборы, из-за чего власть действовала превентивно.

Учитывая это, не исключено, что Будапешт может временно ограничить или полностью заблокировать подобный транзит по территории Венгрии по крайней мере до завершения избирательного процесса,

– предположил политолог.

В то же время, несмотря на возможные объяснения, Саакян убежден, что действия венгерских властей имеют признаки произвола и являются сознательным политическим шагом. По его мнению, Орбан сознательно обостряет ситуацию, используя тему Украины как один из ключевых инструментов формирования антиукраинских настроений и мобилизации собственного электората.

Обратите внимание! Венгрия заявила о подозрениях относительно перевозки через свою территорию значительных объемов наличности и золота украинцами. В Будапеште предполагают, что эти средства могут быть связаны с так называемой украинской военной мафией. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от Украины объяснить, почему такие суммы перевозились именно в наличной форме.

Как должна реагировать Украина на скандал?

Политолог Олег Саакян сказал, что Орбан сознательно подогревает антиукраинские настроения в собственной стране, используя их как инструмент внутриполитической борьбы. В частности, он пытается подать оппозиционного политика Петера Мадьяра как агента иностранного влияния, а задержание украинских инкассаторов может быть частью этой политической стратегии.

По его словам, эффективной реакцией Украины в этой ситуации должен быть не эмоциональный ответ, а, наоборот, максимальная деэскалация и обесценивание подобных заявлений венгерского премьера.

Центральная идея риторики Орбана заключается в том, что венгерские выборы якобы пытаются украсть внешние силы, а Брюссель и Киев якобы ведут против Венгрии настоящую войну,

– отметил Саакян.

Он предупредил, что дальнейшее развитие событий может быть еще опаснее. По его словам, нельзя исключать инсценировки теракта или даже покушения, в котором могут быть задействованы российские союзники. Это может произойти как без прямого ведома Орбана, так и при его участии. После этого венгерские власти могут заявить о якобы беспрецедентном внешнем вмешательстве в выборы.

По аналогии с румынским сценарием Орбан может попытаться добиться отмены результатов голосования, ссылаясь на вмешательство извне. Другой возможный вариант – срыв избирательного процесса из-за введения военного положения, особенно учитывая то, что поражение на честных выборах для действующей власти выглядит очень вероятным,

– предположил политолог.

Саакян также отметил, что стиль действий Владимира Зеленского обычно остается последовательным и решительным. Однако в случае с Венгрией, по его мнению, эмоциональная реакция вместо сдержанной деэскалации только усложняет ситуацию.

Украине стоит отвечать на заявления Орбана иронией и снижением значимости его слов, а не громкими официальными комментариями со стороны МИД или Офиса Президента.

