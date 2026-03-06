Обидва автомобілі здійснювали планове перевезення коштів. Проте угорська влада заявила про нібито незаконну діяльність і повідомила про намір депортувати українців із країни. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, навіщо Угорщина захопила українських інкасаторів та чого цим добивається Орбан.

Навіщо Угорщина захопила інкасаторів Ощадбанку?

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що такими діями прем’єр-міністр Віктор Орбан свідомо загострює ситуацію. На його думку, угорський лідер готовий вдатися до провокацій, аби використати їх у власній передвиборчій кампанії.

На його думку, Орбан прагне перевести протистояння з Україною з інформаційно-політичного рівня у формат міждержавного конфлікту. Інцидент із затриманням інкасаторів, за його словами, має всі ознаки політичної провокації.

Пояснення, які з’являються з боку Будапешта, лише підтверджують намір пов’язати цю історію з виборами в Угорщині та звинуватити Україну в нібито фінансуванні угорської опозиції,

– додав Фесенко.

Він пояснив, що владі необхідно компенсувати падіння рейтингів, адже Віктор Орбан і його партія ризикують програти вибори. Тому одним із ключових елементів їхньої кампанії став образ зовнішнього ворога, роль якого відводять Україні, супроводжуючи це інформаційною та політичною конфронтацією з Києвом.

Важливо! 12 квітня 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Згідно з опитуваннями, двома конкурентами мають стати партія "Фідес", очолювана Віктором Орбаном, та опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. За попередніми опитуваннями, опозиційна партія перемагає.

Угорському прем’єру потрібні так звані докази зовнішнього втручання. Саме тому, на його думку, інкасаторські перевезення між банками могли бути використані як привід, щоб представити їх нібито фінансуванням виборчої кампанії угорської опозиції.

Угорська опозиція також має відреагувати на ці звинувачення, адже вони фактично спрямовані також проти неї. Водночас Україна разом із європейськими партнерами повинна вимагати міжнародного розслідування, оскільки йдеться про серйозні політичні обвинувачення.

Політолог підкреслив, що Києву не варто піддаватися на провокації Будапешта. На його думку, Орбан може розраховувати на те, що Україна відповість симетричними діями, наприклад затриманням угорських громадян або активів. Це могло б стати для нього додатковим доказом нібито ворожих кроків з боку України.

Затримання в Угорщині українських інкасаторських автомобілів, у яких перевозили валюту та золото, може бути не випадковим інцидентом, а заздалегідь підготовленою провокацією, вважає голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Її ймовірною метою є вплив на електоральні настрої перед виборами та посилення позицій керівної партії.

За словами голови громадської організації, угорські спецслужби можуть використати цю ситуацію як нібито доказ того, що Україна втручається у внутрішню політику Угорщини та фінансує опозиційні сили.

Йдеться не про справжній скандал, а про сплановану провокацію. Орбан може подати затримання українських інкасаторських машин як доказ буцімто фінансування Україною опозиційного лідера Петера Мадьяра та втручання у виборчий процес,

– зазначив Романюк.

На його думку, таким чином прем’єр-міністр Угорщини може спробувати змінити електоральні настрої приблизно за 36 – 37 днів до голосування. Водночас експерт підкреслив, що цей інцидент не має жодного зв’язку з нафтопроводом "Дружба" чи питаннями постачання нафти.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів зупинив роботу нафтопровід "Дружба", який перекачував нафту з Росії та європейських країн, зокрема Угорщини. Однак Віктор Орбан звинувачує в цьому політичні рішення української влади. Прем'єр-міністр Угорщини пригрозив Києву, що блокуватиме рішення ЄС на підтримку України, поки не відновиться транзит нафти.

Як Угорщина може виправдовувати захоплення інкасаторів?

Політолог Олег Саакян зазначив, що прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану або його оточенню зрештою доведеться пояснювати свої дії. На думку експерта, угорська влада може обрати один із трьох сценаріїв пояснення інциденту із затриманням інкасаторських машин Ощадбанку.

Перший варіант – заявити, що кошти нібито не прямували до України, а легенда про транзит є вигаданою та що гроші могли призначатися угорській опозиції для організації терактів або замахів. Другий – визнати, що це справді були інкасатори, але припустити, що їх використали втемну. Третій – підтвердити, що це українські інкасаторські машини, але пояснити затримання інформацією про можливу спробу зірвати вибори, через що влада діяла превентивно.

З огляду на це не виключено, що Будапешт може тимчасово обмежити або повністю заблокувати подібний транзит територією Угорщини принаймні до завершення виборчого процесу,

– припустив політолог.

Водночас, попри можливі пояснення, Саакян переконаний, що дії угорської влади мають ознаки свавілля та є свідомим політичним кроком. На його думку, Орбан свідомо загострює ситуацію, використовуючи тему України як один із основних інструментів формування антиукраїнських настроїв і мобілізації власного електорату.

Зверніть увагу! Угорщина заявила про підозри щодо перевезення через свою територію значних обсягів готівки та золота українцями. У Будапешті припускають, що ці кошти можуть бути пов’язані з так званою українською військовою мафією. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вимагає від України пояснити, чому такі суми перевозилися саме в готівковій формі.

Як має реагувати Україна на скандал?

Політолог Олег Саакян сказав, що Орбан свідомо підігріває антиукраїнські настрої у власній країні, використовуючи їх як інструмент внутрішньополітичної боротьби. Зокрема, він намагається подати опозиційного політика Петера Мадьяра як агента іноземного впливу, а затримання українських інкасаторів може бути частиною цієї політичної стратегії.

За його словами, найефективнішою реакцією України в цій ситуації має бути не емоційна відповідь, а навпаки, максимальна деескалація та знецінення подібних заяв угорського прем’єра.

Центральна ідея риторики Орбана полягає в тому, що угорські вибори нібито намагаються вкрасти зовнішні сили, а Брюссель і Київ буцімто ведуть проти Угорщини справжню війну,

– зазначив Саакян.

Він попередив, що подальший розвиток подій може бути ще небезпечнішим. За його словами, не можна виключати інсценування теракту або навіть замаху, в якому можуть бути залучені російські союзники. Це може відбутися як без прямого відома Орбана, так і за його участі. Після цього угорська влада може заявити про нібито безпрецедентне зовнішнє втручання у вибори.

За аналогією з румунським сценарієм Орбан може спробувати домогтися скасування результатів голосування, посилаючись на втручання ззовні. Інший можливий варіант – зрив виборчого процесу через запровадження воєнного стану, особливо з огляду на те, що поразка на чесних виборах для чинної влади виглядає дуже ймовірною,

– припустив політолог.

Саакян також зауважив, що стиль дій Володимира Зеленського зазвичай залишається послідовним і рішучим. Однак у разі з Угорщиною, на його думку, емоційна реакція замість стриманої деескалації лише ускладнює ситуацію.

Україні варто відповідати на заяви Орбана іронією та зниженням значущості його слів, а не гучними офіційними коментарями з боку МЗС чи Офісу Президента.

