Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен.

Что говорят в ЕС о мониторинге "Дружбы"?

В случае проведения мониторинга, Еврокомиссия примет во внимание его выводы.

Мы приветствуем готовность премьер-министра Орбана к проведению такой миссии и принятия ее выводов. Это положительный шаг,

– сказала Итконен.

По ее словам, теперь надо сделать следующие шаги, чтобы увидеть, как именно будет проходить эта "миссия по установлению фактов".

Пресс-секретарь Еврокомиссии утверждает, что уже вопрос мониторинга обсуждается с Украиной.

"Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжаем работать с нашими государствами-членами для обеспечения безопасности поставок. В то же время мы ожидаем, что все лидеры ЕС будут придерживаться своих обязательств, взятых на заседании Европейского совета", – сказала она.

В то же время Итконен напомнила, что именно Россия 27 января атаковала нефтеперекачивающую станцию трубопровода "Дружба". Вследствие этого и прерывались поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Поэтому Еврокомиссия "решительно осуждает" эти российские обстрелы украинской и европейской энергетической безопасности.

Что предшествовало?