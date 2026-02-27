Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен.
Смотрите также Орбану придется придумать что-то другое: Хорватия спасает соседей от дефицита
Что говорят в ЕС о мониторинге "Дружбы"?
В случае проведения мониторинга, Еврокомиссия примет во внимание его выводы.
Мы приветствуем готовность премьер-министра Орбана к проведению такой миссии и принятия ее выводов. Это положительный шаг,
– сказала Итконен.
По ее словам, теперь надо сделать следующие шаги, чтобы увидеть, как именно будет проходить эта "миссия по установлению фактов".
Пресс-секретарь Еврокомиссии утверждает, что уже вопрос мониторинга обсуждается с Украиной.
"Сейчас мы находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу и продолжаем работать с нашими государствами-членами для обеспечения безопасности поставок. В то же время мы ожидаем, что все лидеры ЕС будут придерживаться своих обязательств, взятых на заседании Европейского совета", – сказала она.
В то же время Итконен напомнила, что именно Россия 27 января атаковала нефтеперекачивающую станцию трубопровода "Дружба". Вследствие этого и прерывались поставки нефти в Венгрию и Словакию.
Поэтому Еврокомиссия "решительно осуждает" эти российские обстрелы украинской и европейской энергетической безопасности.
Что предшествовало?
Украина написала письмо в ЕС, в котором обвинила Россию в повреждении нефтепровода "Дружба". Она отметила, что ультиматумы и давление со стороны некоторых стран-членов ЕС, которые угрожают прекращением поставок дизельного топлива и электроэнергии, недопустимы. Угрозы шли именно от Венгрии и Словакии.
Виктор Орбан даже написал открытое письмо Зеленскому, в котором призвал открыть нефтепровод "Дружба" и обвинил Украину в политическом давлении на Венгрию.
А Роберт Фицо и Владимир Зеленский 27 февраля имели телефонный разговор. После него словацкий премьер заявил, что о разногласиях с украинским президентом. По его словам, Украина якобы не согласилась на проведение мониторинга нефтепровода.