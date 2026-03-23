Ситуация может иметь серьезные последствия для доверия внутри ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отреагировали в ЕС на передачу данных России?

В Европейском Союзе требуют от Венгрии объяснений из-за информации о возможной передаче конфиденциальных данных России. Скандал вспыхнул после публикаций в западных медиа, где говорится о вероятных контактах венгерских чиновников с российской стороной.

По данным журналистов, глава МИД Венгрии Петер Сийярто мог годами передавать российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову информацию о закрытых обсуждениях в ЕС.

В частности, речь идет о возможных "живых отчетах" во время перерывов в заседаниях Евросоюза. На фоне этих сообщений в Европейской комиссии заявили, что такая информация вызывает серьезное беспокойство.

Доверительные отношения между государствами-членами Евросоюза, а также между ними и институтом (речь идет о Еврокомиссии – ред.) является основой работы ЕС, и мы ожидаем от венгерского правительства соответствующих разъяснений,

– заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер.

В то же время в Венгрии отрицают обвинения. Петер Сийярто назвал информацию в СМИ ложной.

На этом фоне премьер-министр Виктор Орбан поручил провести внутреннее расследование, в частности относительно возможного прослушивания венгерских чиновников.

Однако скандал уже повлиял на атмосферу в Евросоюзе. По словам дипломатов, на фоне подозрений ЕС может ограничить доступ Венгрии к части чувствительной информации.

Мы ожидаем, что венгерское правительство предоставит разъяснения. Сначала нам нужно выяснить и получить разъяснения, и именно на этом этапе мы сейчас находимся,

– подчеркнула Гиппер.

Это может стать беспрецедентным шагом, который будет свидетельствовать о снижении уровня доверия к Будапешту.

Что еще известно о передаче информации?