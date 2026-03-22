Об этом Орбан сообщил в своей заметке в соцсети Х. Такая риторика вызвала волну критики и стала очередным обострением отношений с партнерами.

Смотрите также Без членства и права голоса: может ли ЕС наказать Венгрию за блокирование кредита Украине

Какое заявление сделал Орбан?

Орбан сделал новое резонансное заявление, в котором сравнил Украину и руководство Европейского Союза с коммунистами. Политик обвинил Брюссель и Киев в якобы давлении на Венгрию и вмешательстве в ее внутренние дела.

По словам Орбана, действия ЕС и Украины напоминают ему подходы тоталитарных режимов. Венгерский премьер также в очередной раз выступил против быстрого вступления Украины в Евросоюз и раскритиковал политику Брюсселя по расширению.

То, что сегодня делает Брюссель вместе с Украиной, очень напоминает методы коммунистов – это давление, навязывание решений и игнорирование воли национальных государств. Они хотят заставить нас принять решения, которые противоречат интересам венгерского народа, и действуют так, будто имеют право управлять другими странами,

– заявил он.

Это не первое подобное заявление венгерского лидера. Ранее он уже обвинял Украину и ЕС во враждебных действиях против Будапешта. Кроме того, Орбан неоднократно критиковал поддержку Украины со стороны Европы, утверждая, что она якобы затягивает войну.

Последние высказывания Орбана вписываются в его общую политическую риторику, которая все чаще направлена против ЕС и Украины, особенно на фоне внутриполитической борьбы накануне выборов.

Венгрия "сливает" Москве детали встреч ЕС: что об этом известно?