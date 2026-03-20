Какие правила Евросоюза сейчас играют против его интересов?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, при создании Европейского Союза вопрос об исключении стран, которые систематически блокируют общую политику, не стоял. В конце концов, этот пробел может угрожать будущему проекту единой Европы.

Смотрите также "Венгрия живет одной датой": как похищение денег Ощадбанка играет на руку Орбану

Блокирование Венгрией кредита на 90 миллиардов евро для Украины спровоцировало новую волну дискуссий относительно принципа единодушия в Союзе, которого придерживаются при принятии решений. Сейчас Евросоюз пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сдержать слово, которое он дал на заседании Европейского Совета в декабре 2025 года, одобрив выделение кредита.

Экономист Иван Ус отмечает, что ранее ЕС избегал конфронтации с Венгрией, фактически "покупая" положительное голосование за ветированные ею решения. Однако сейчас Евросоюз стоит перед выбором: продолжить поддерживать страны, которые играют против его интересов, или пересмотреть собственные правила относительно членства.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Это большой риск: сейчас ЕС не может делать то, что нужно для его развития, потому что есть страны, формально такие же члены, как Германия и Франция, которые говорят: нет, мы против, мы считаем, что ЕС это не нужно делать. Поэтому задачей для Европейского Союза сейчас является глубинная реформа, включая возможность, как по мне, исключения собственных членов из списка.

По словам эксперта, расширение ЕС частично имело целью создать геополитический противовес постсоветской системе, поэтому в 2004 году в него вошли страны, находившиеся в составе или в сфере влияния СССР. На случай восстановления Советского Союза в той или иной форме это должно было помочь им отмежеваться от прежних влияний.

Сейчас ситуация меняется, и мы видим, что в Венгрии на примере Орбана появляются политики, которые безумно критикуют ЕС и "стопорят" политику Европейского Союза. И вот здесь есть риск, что наличие таких антиесовских элементов в структуре ЕС ставит под вопрос будущее проекта "Единая Европа",

– говорит Иван Ус.

По мнению эксперта, появление в правилах Евросоюза пункта о возможности исключения может пойти на пользу не только ЕС, но и Украине. Риск выбыть из рядов Союза станет мотивацией продолжать реформы даже после обретения членства.

Интересно! Европейские дипломаты говорят, что Виктор Орбан пересек красную линию в противостоянии с Брюсселем, блокируя кредит для Украины. Это расценивают как провоцирование конфликта, который может разгореться уже вскоре после парламентских выборов в Венгрии 12 апреля.

Какие риски для ЕС из-за Венгрии?

Учитывая имперские амбиции России, война в Европе не остановится на территории Украины, поэтому сейчас страны ЕС должны готовиться к возможному противостоянию в будущем, говорит эксперт Иван Ус.

Как писал Bild, существуют признаки того, что Путин готовится повторить сценарий "ДНР" для Эстонии: в течение нескольких недель российские телеграмм-каналы призывают к провозглашению и силовой защите так называемой "Народной республики Нарва".

Тем временем премьер-министр Венгрии призывает снять все энергетические санкции с России, называя их "угрозой безопасности ЕС".

Чтобы не допускать торможения отдельными странами подготовки к этому будущему конфликту с Россией, желательно их как-то нейтрализовать: или лишить права голоса, или вообще исключить из ЕС. Я думаю, ЕС от этого только выиграет,

– заключает эксперт Иван Ус.

Экономист добавляет, что Венгрия не относится к донорам бюджета ЕС, а является получателем помощи.

Заметим! За 10 месяцев 2025 года Венгрия впервые уплатила больше членских взносов в общий бюджет ЕС, чем получила субсидий: 1,6 миллиарда евро против 1,55 миллиарда евро. Так произошло из-за замораживания части финансирования от Евросоюза в ответ на опасения относительно коррупции в стране и неспособности обеспечить независимость судебной власти.

Что известно о предстоящих выборах в Венгрии?