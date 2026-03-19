Почему это может быть последний бой для Орбана?

И на этот раз заседание лидеров ЕС может стать последним полем битвы для Орбана в ЕС. Ведь уже в следующем месяце ему придется вести сложную борьбу на местных выборах в Венгрии, пишет Politico.

Европейские дипломаты говорят, что Орбан перешел красную линию в своем противостоянии с Брюсселем, угрожая заблокировать на встрече кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, который сам же одобрил в декабре,

Он фактически провоцирует конфликт с Евросоюзом, который может разгореться уже вскоре после венгерских выборов,

– говорят дипломаты.

Ранее ЕС избегал большой конфронтации с Орбаном. Например, не лишил Будапешт права голоса.

Брюссель опасался, что жесткие действия пойдут на пользу предвыборной риторике Орбана,.

Также ЕС не хотел, чтобы другие лидеры подражали венгерскому премьеру.

Однако после выборов эта осторожная позиция может измениться. По словам дипломатов, конфликт был неизбежным независимо от результатов выборов в Венгрии 12 апреля. Однако в случае переизбрания Орбана он наступит значительно быстрее.

Премьер-министр Орбан должен понять, что постоянно испытывает пределы терпения других государств-членов. Это не может продолжаться вечно,

– отметил высокопоставленный дипломат ЕС.

Поэтому, если Орбана переизберут, группа европейских стран проведет серьезный разговор, как действовать дальше в отношении него.

Хотя пока ЕС не определился, как именно будет противостоять Орбану. Рассматриваются несколько вариантов:

еще более жесткая привязка финансирования ЕС к соблюдению принципа верховенства права (с которым в Венгрии были проблемы);

и даже возможность судебного иска против Орбана из-за блокирования кредита Украине.

Заметьте! В конце февраля Венгрия заблокировала решение ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро. Вето наложил венгерский посол при ЕС, пишет Financial Times. Ведь для принятия подобного решения нужна единогласная поддержка всех членов блока.

Как будут бороться за кредит для Украины?

На заседании Евросовета в четверг ЕС придется снова вести с Орбаном борьбу за кредит для Украины.

Как пишет издание, венгерский премьер идеально воспользовался остановкой поставок нефти через трубопровод "Дружба", чтобы заблокировать кредит на 90 миллиардов евро, отказавшись от собственного слова.

Это назревало неделями. И вот мы здесь, на Раде – и это снова его шоу,

– говорит один из дипломатов.

Президент Европейского совета Антониу Кошта ранее даже предупредил Орбана, что отказ от поддержки кредита нарушает принцип "искреннего сотрудничества" ЕС и влечет за собой юридические последствия.

Однако идею подать в суд на Будапешт отвергли, поскольку суд действует слишком медленно, а Украине нужно срочное решение по деньгам.

Теперь ЕС предстал перед дилеммой:

убрать вопрос кредита с повестки дня, чтобы не дать Орбану возможности шантажа;

или пойти на открытое противостояние, что будет выглядеть как уступка шантажа.

Есть очевидное нежелание давать Орбану сцену. Мы не хотим этого на Евросовете. Но если провалится кредит, Зеленский будет иметь полное право быть разгневанным,

– подытожили дипломаты.

Заметьте! Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит в Брюссель, где будет решаться судьба кредита для Украины.

Что известно сейчас о кредите?