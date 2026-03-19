Чому це може бути останній бій для Орбана?

Та цього разу засідання лідерів ЄС може стати останнім полем битви для Орбана у ЄС. Адже вже наступного місяця йому доведеться вести складну боротьбу на місцевих виборах в Угорщині, пише Politico.

Європейські дипломати говорять, що Орбан перейшов червону лінію у своєму протистоянні з Брюсселем, погрожуючи заблокувати на зустрічі кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро, який сам же схвалив у грудні,

Він фактично провокує конфлікт із Євросоюзом, який може розгорітися вже невдовзі після угорських виборів,

– говорять дипломати.

Раніше ЄС уникав великої конфронтації з Орбаном. Наприклад, не позбавив Будапешт права голосу.

Брюссель побоювався, що жорсткі дії підуть на користь передвиборчій риториці Орбана,.

Також ЄС не хотів, аби інші лідери наслідували угорського прем’єра.

Однак після виборів ця обережна позиція може змінитися. За словами дипломатів, конфлікт був неминучим незалежно від результатів виборів в Угорщині 12 квітня. Однак у разі переобрання Орбана він настане значно швидше.

Прем’єр-міністр Орбан має зрозуміти, що постійно випробовує межі терпіння інших держав-членів. Це не може тривати вічно,

– зазначив високопоставлений дипломат ЄС.

Тому, якщо Орбана переоберуть, група європейських країн проведе серйозну розмову, як діяти далі щодо нього.

Хоча поки ЄС не визначився, як саме протистоятиме Орбану. Розглядаються кілька варіантів:

ще жорсткіша прив’язка фінансування ЄС до дотримання принципу верховенства права (з яким в Угорщині були проблеми);

та навіть можливість судового позову проти Орбана через блокування кредиту Україні.

Зауважте! Наприкінці лютого Угорщина заблокувала рішення ЄС про надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Вето наклав угорський посол при ЄС, пише Financial Times. Адже для ухвалення подібного рішення потрібна одноголосна підтримка усіх членів блоку.

Як боротимуться за кредит для України?

На засіданні Євроради у четвер ЄС доведеться знову вести з Орбаном боротьбу за кредит для України.

Як пише видання, угорський прем'єр ідеально скористався зупинкою постачання нафти через трубопровід "Дружба", щоб заблокувати кредит на 90 мільярдів євро, відмовившись від власного слова.

Це назрівало тижнями. І ось ми тут, на Раді – і це знову його шоу,

– говорить один із дипломатів.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта раніше навіть попередив Орбана, що відмова від підтримки кредиту порушує принцип "щирої співпраці" ЄС і тягне за собою юридичні наслідки.

Однак ідею подати до суду на Будапешт відкинули, оскільки суд діє надто повільно, а Україні потрібне термінове рішення щодо грошей.

Тепер ЄС постав перед дилемою:

прибрати питання кредиту з порядку денного, щоб не дати Орбану можливості шантажу;

або піти на відкрите протистояння, що виглядатиме як поступка шантажу.

Є очевидне небажання давати Орбану сцену. Ми не хочемо цього на Єврораді. Але якщо провалиться кредит, Зеленський матиме повне право бути розгніваним,

– підсумували дипломати.

Зауважте! Президента України Володимира Зеленського запросили на саміт до Брюсселю, де вирішуватиметься доля кредиту для України.

Що відомо наразі про кредит?