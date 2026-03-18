Що відомо про ситуацію з кредитом для України?
Політик вважає, що це рішення зокрема є нечесним, про що він повідомив під час спілкування з журналістами.
Ми дуже розраховуємо, що країни ЄС знайдуть підходи, які вирішити це питання. Тому що домовленість було укладено ще до кінця 2025 року. А це вже перегляд домовленості.
Він додав, що більшість країн розуміють, що йдеться про "абсолютно нечесне блокування".
Альтернативи 90 мільярдам немає,
– заявив Зеленський.
Зверніть увагу! Він зазначив, що може бути альтернативи форм фінансування. Але альтернативи посилювати армію України – немає.
Нагадаємо, що проблема полягає у двох країнах – це Угорщина та Словаччина. Будапешт наразі блокує надання кредиту для України.
Країна буде робити так доти, доки не відновлять постачання нафтопроводом "Дружба". Про це йдеться у зверненні Віктора Орбана.
Якщо немає нафти, немає грошей. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною,
– заявив Орбан.
Зауважте! Водночас подібної позиції дотримується Словаччина. Роберт Фіцо казав, що Братислава готова "прийняти естафету від Угорщини", а блокування "цього величезного військового подарунка Україні", на його думку, є законним інструментом для відновлення постачання нафти.
Що ще відомо про кредит для України?
- Нагадаємо, що з заяви Європейського Союзу прибрали деяку інформацію. Так з тексту прибрали слова про нафтопровід "Дружба", кредит Україні на 90 мільярдів євро та нові санкції проти Росії.
- Водночас ЄС таки намагається знайти спробу обійти вето Будапешту та Братислави. Так Європа може надати Києву 30 мільярдів євро замість 90 мільярдів.