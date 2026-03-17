Що змінилося у заяві Євросоюзу щодо "Дружби"?

Таку інформацію повідомило медіа УНІАН у Telegram-каналі.

Читайте також Україну просять почекати зі вступом в ЄС 10 – 20 років, яких у нас немає, – Качка

Спочатку в тексті зазначалося, що запуск "Дружби" стане необхідним кроком для повернення до переговорів щодо кредиту в 90 мільярдів євро та нових обмежень проти Росії. Однак пізніше цей пункт видалили з усіх офіційних публікацій Єврокомісії та Євроради,

– йдеться у повідомленні ЗМІ.

Наразі у заяві нагадали, що після російських ударів 27 січня по нафтопроводу "Дружба", які призвели до припинення постачання нафти до Угорщини та Словаччини, Президентка Європейської комісії та Президент Європейської ради провели інтенсивні переговори з державами-членами та Україною з метою відновлення потоку.

Згідно з інформацією, Євросоюз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування.

Українська сторона привітала й прийняла цю пропозицію.

Європейські експерти готові розпочати роботу негайно,

– написано у заяві.

Зауважте! Підкреслюється, що пріоритетом є забезпечення енергетичної безпеки для всіх громадян Європи. А Президентка Європейської комісії та Президент Європейської ради продовжать працювати із зацікавленими сторонами над альтернативними маршрутами транспортування неросійської сирої нафти до країн Центральної та Східної Європи.

Що ще відомо про ситуацію?