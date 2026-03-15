Дивіться також "Є люди, здатні застрелити": словацький міністр благає Фіцо не їхати в Україну

Чому Словаччина неочікувано припинила блокування санкцій проти Росії?

За інформацією AFP із дипломатичних джерел, уряд у Братиславі зрештою відмовився від вимоги виключити двох російських олігархів із санкційного списку, до якого входять приблизно 2600 осіб і організацій.

Санкції, запроваджені через війну Росії проти України, мають продовжуватися одностайним рішенням усіх 27 країн Європейського Союзу кожні шість місяців. Словаччина раніше заблокувала цю процедуру, наполягаючи на виключенні зі списку бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

Якби Братислава не змінила позицію, санкції могли втратити чинність уже 15 березня. Після ухваленого рішення їх дію продовжили до 15 вересня.

Водночас зі списку санкцій таки вилучили двох осіб – нідерландського нафтового трейдера Нільса Трооста та доньку керівника російської трубопровідної компанії "Транснефть" Майю Болотову. Ще п’ять людей виключили з переліку через їхню смерть.

Загалом санкції ЄС поширюються приблизно на 2600 фізичних та юридичних осіб, серед яких і президент Росії Володимир Путін. Їхні активи на території Євросоюзу заморожені, а в’їзд до країн блоку заборонений.

Фіцо збирається їхати до Москви 9 травня