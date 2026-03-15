Саме до цих заходів може долучитися Фіцо. Про таке він поінформував у відеозверненні, опублікованому на сторінці його партії Smer.

До теми "Є люди, здатні застрелити": словацький міністр благає Фіцо не їхати в Україну

Які плани має Фіцо на поїздку до Москви?

За словами прем'єр-міністра, він має намір бути присутнім на урочистостях, присвячених перемозі над нацизмом.

Зауважимо, що очільник словацького уряду минулого року мав таку ж саму непохитну рішучість прибути до Москви на парад 9 травня, попри, за його словами, активний спротив і спроби заблокувати цей візит. Тоді Литва, Латвія та Естонія закрили небо для літаків, які прямували на святкові заходи в Росії.

Водночас під час свого виступу політик окреслив подальші міжнародні плани. Йдеться про те, що 6 червня він має намір відвідати Францію, щоб долучитися до вшанування річниці висадки союзних військ у Нормандії.

Що каже Фіцо стосовно України?

  • Словацький прем'єр продовжує транслювати скептичну позицію щодо територіальної цілісності України, стверджуючи, що повернення під контроль Києва Криму та східних регіонів є нездійсненним сценарієм.

  • Політик також категорично виступає проти інтеграції України до НАТО, аргументуючи свою відмову ризиком розв'язання Третьої світової війни, та запевняє, що ніколи не погодиться на відправку словацького контингенту для протистояння Росії.

  • Крім того, Фіцо вдався до економічного тиску, погрожуючи накласти вето на виділення Україні європейського кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, доки не буде відновлено постачання нафти.

  • У своїх публічних заявах він також висловив припущення, що українське керівництво за прямим розпорядженням Володимира Зеленського може вдатися до диверсії на нафтопроводі "Дружба".