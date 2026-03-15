Именно к этим мероприятиям может присоединиться Фицо. О таком он проинформировал в видеообращении, опубликованном на странице его партии Smer.
Какие планы имеет Фицо на поездку в Москву?
По словам премьер-министра, он намерен присутствовать на торжествах, посвященных победе над нацизмом.
Заметим, что глава словацкого правительства в прошлом году имел такую же непоколебимую решимость прибыть в Москву на парад 9 мая, несмотря на, по его словам, активное сопротивление и попытки заблокировать этот визит. Тогда Литва, Латвия и Эстония закрыли небо для самолетов, которые направлялись на праздничные мероприятия в России.
В то же время во время своего выступления политик очертил дальнейшие международные планы. Речь идет о том, что 6 июня он намерен посетить Францию, чтобы присоединиться к чествованию годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
Что говорит Фицо относительно Украины?
Словацкий премьер продолжает транслировать скептическую позицию относительно территориальной целостности Украины, утверждая, что возвращение под контроль Киева Крыма и восточных регионов является невыполнимым сценарием.
Политик также категорически выступает против интеграции Украины в НАТО, аргументируя свой отказ риском развязывания Третьей мировой войны, и уверяет, что никогда не согласится на отправку словацкого контингента для противостояния России.
Кроме того, Фицо прибегнул к экономическому давлению, угрожая наложить вето на выделение Украине европейского кредита в размере 90 миллиардов евро, пока не будут восстановлены поставки нефти.
В своих публичных заявлениях он также высказал предположение, что украинское руководство по прямому распоряжению Владимира Зеленского может прибегнуть к диверсии на нефтепроводе "Дружба".