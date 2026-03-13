Про це пише видання Dennik.

Чому Фіцо порекомендували не їхати в Україну?

Такача зробив свою заяву після слів президента Зеленського про прем'єра Угорщини Орбана.

Так, 5 березня український президент запропонував дати українським військовим контакти "людини, яка блокує допомогу від Євросоюзу". Йшлося саме про Орбана.

"Інакше дамо адресу цієї особи нашим ЗСУ, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою", – сказав тоді український глава.

Тож Такач закликав Фіцо "ні ногою не ступати на територію України".

На ці висловлювання уже відреагувало посольство України у Словаччині, розкритикувавши і назвавши їх маніпулятивними та відірваними від реальності.

Окрім того, у відомстві наголосили, що Україна безпечно приймає сотні світових лідерів, міністрів та іноземних делегацій і в Києві, і на деокупованих територіях, і в прифронтових районах. Серед них були, зокрема, словацький експрем'єр-міністр Едуард Гегер та експрезидентка Зузана Чапутова.

Нагадаємо, що Україна пропонувала прем'єру Словаччини відвідати Київ 6 або 9 березня, аби обговорити двосторонні питання, зокрема, щодо нафтопроводу "Дружба". Перед цим відбулася телефонна розмова між Зеленським та Фіцо.



Останній нібито погодився приїхати в Україну, але потім заявив у соцмережах, що не проти зустрітися в інших країнах.

