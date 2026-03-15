Об этом сообщает DW.

Смотрите также "Есть люди, способные застрелить": словацкий министр умоляет Фицо не ехать в Украину

Почему Словакия неожиданно прекратила блокирование санкций против России?

По информации AFP из дипломатических источников, правительство в Братиславе в конце концов отказалось от требования исключить двух российских олигархов из санкционного списка, в который входят примерно 2600 человек и организаций.

Санкции, введены из-за войны России против Украины, должны продолжаться единогласным решением всех 27 стран Европейского Союза каждые шесть месяцев. Словакия ранее заблокировала эту процедуру, настаивая на исключении из списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Если бы Братислава не изменила позицию, санкции могли утратить силу уже 15 марта. После принятого решения их действие продлили до 15 сентября.

В то же время из списка санкций таки изъяли двух человек – нидерландского нефтяного трейдера Нильса Трооста и дочь руководителя российской трубопроводной компании "Транснефть" Майю Болотову. Еще пять человек исключили из перечня из-за их смерти.

В целом санкции ЕС распространяются примерно на 2600 физических и юридических лиц, среди которых и президент России Владимир Путин. Их активы на территории Евросоюза заморожены, а въезд в страны блока запрещен.

Фицо собирается ехать в Москву 9 мая