Что изменилось в заявлении Евросоюза по "Дружбе"?

Такую информацию сообщило медиа УНИАН в Telegram-канале.

Читайте также Украину просят подождать со вступлением в ЕС 10 – 20 лет, которых у нас нет, – Утка

Сначала в тексте отмечалось, что запуск "Дружбы" станет необходимым шагом для возвращения к переговорам по кредиту в 90 миллиардов евро и новым ограничениям против России. Однако позже этот пункт удалили из всех официальных публикаций Еврокомиссии и Евросовета,

– говорится в сообщении СМИ.

Сейчас в заявлении напомнили, что после российских ударов 27 января по нефтепроводу "Дружба", которые привели к прекращению поставок нефти в Венгрию и Словакию, Президент Европейской комиссии и Президент Европейского совета провели интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной с целью восстановления потока.

Согласно информации, Евросоюз предложил Украине техническую поддержку и финансирование.

Украинская сторона приветствовала и приняла это предложение.

Европейские эксперты готовы начать работу немедленно,

– написано в заявлении.

Заметьте! Подчеркивается, что приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех граждан Европы. А Президент Европейской комиссии и Президент Европейского совета продолжат работать с заинтересованными сторонами над альтернативными маршрутами транспортировки нероссийской сырой нефти в страны Центральной и Восточной Европы.

Что еще известно о ситуации?